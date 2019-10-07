В Турции назвали временной мерой действия на северо-востоке Сирии

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция страны на северо-востоке Сирии является временной мерой. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«В ходе телефонного разговора господин Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, заявив, что шаг Турции в этом регионе является временным», — приводит РИА Новости заявление МИД Ирана.

Глава иранского МИД в свою очередь заявил о необходимости соблюдения территориальной целостности Сирии и установления там безопасной обстановки. Кроме того, министр подчеркнул, что Тегеран выступает против военных действий.

Ранее СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

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