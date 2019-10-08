Пентагон прокомментировал планы Турции начать новую операцию в Сирии

Короткая ссылка
Министерство обороны США заявило о «возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции» после проведения военной операции против курдских сил на северо-востоке Сирии.
Пентагон прокомментировал планы Турции начать новую операцию в Сирии
  • Reuters
  • © Osman Orsal

«Мы будем работать с союзниками по НАТО и партнёрами по международной коалиции, напоминая Турции о возможных дестабилизирующих последствиях действий (проведение военной операции в Сирии. — RT) для самой Турции, региона и за его пределами», — приводит ТАСС заявление помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить