Пентагон прокомментировал планы Турции начать новую операцию в Сирии
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«Мы будем работать с союзниками по НАТО и партнёрами по международной коалиции, напоминая Турции о возможных дестабилизирующих последствиях действий (проведение военной операции в Сирии. — RT) для самой Турции, региона и за его пределами», — приводит ТАСС заявление помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана.
Ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии.
5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.
8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.