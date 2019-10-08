Пентагон прокомментировал планы Турции начать новую операцию в Сирии

Министерство обороны США заявило о «возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции» после проведения военной операции против курдских сил на северо-востоке Сирии.

«Мы будем работать с союзниками по НАТО и партнёрами по международной коалиции, напоминая Турции о возможных дестабилизирующих последствиях действий (проведение военной операции в Сирии. — RT) для самой Турции, региона и за его пределами», — приводит ТАСС заявление помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.