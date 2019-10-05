Эрдоган допустил принятие решения по операции в Сирии в ближайшие дни

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Турция может принять решение о проведении военной операции на севере Сирии в ближайшие дни, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами Партии справедливости и развития.
Эрдоган допустил принятие решения по операции в Сирии в ближайшие дни
  • Reuters

«Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Целью операции станет очистка приграничной с Турцией территории Сирии от сил самообороны сирийских курдов, а также создание там зоны безопасности.

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.

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