МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН
- Reuters
По его словам, Соединённые Штаты и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии, передаёт ТАСС.
Муаллем добавил, что американская и турецкая стороны «настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идёт о создании такой зоны на американской или турецкой земле».
«Это нарушение международного права и Устава ООН», — сказал глава сирийского внешнеполитического ведомства.
Также Муаллем сообщил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».