В МИД Сирии рассказали об удерживаемых в Идлибе боевиками заложниках

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Муаллем, террористы в Идлибе продолжают обстрелы «близлежащих жилых кварталов» с применением ракет и миномётов и «используют мирных жителей в качестве живого щита», не позволяя им покинуть данный район.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций.

По словам президента, России, Турции и Ирану «сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы».