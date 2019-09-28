В МИД Сирии рассказали об удерживаемых в Идлибе боевиками заложниках

Короткая ссылка
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».
В МИД Сирии рассказали об удерживаемых в Идлибе боевиками заложниках
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Муаллем, террористы в Идлибе продолжают обстрелы «близлежащих жилых кварталов» с применением ракет и миномётов и «используют мирных жителей в качестве живого щита», не позволяя им покинуть данный район.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций.

По словам президента, России, Турции и Ирану «сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить