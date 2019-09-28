В МИД Сирии рассказали об удерживаемых в Идлибе боевиками заложниках
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил Муаллем, террористы в Идлибе продолжают обстрелы «близлежащих жилых кварталов» с применением ракет и миномётов и «используют мирных жителей в качестве живого щита», не позволяя им покинуть данный район.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций.
По словам президента, России, Турции и Ирану «сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы».