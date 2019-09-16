Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

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Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния. Об этом он сказал на трёхстороннем саммите с участием президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, который проходит в Анкаре.
Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния
  • РИА Новости

«Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — заявил он. 

По его словам, совместные усилия позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия.

Он считает главным достижением то, что странам удалось заложить основу для устойчивого и жизнеспособного политико-дипломатического урегулирования в Сирии на базе резолюции 2254 Совбеза ООН.

«Актуальной задачей видится продолжение бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в Сирии. Наибольшую обеспокоенность по-прежнему вызывает напряжённая ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций», — заявил он.

Трёхсторонний саммит по Сирии проходит в историческом дворце Чанкая в Анкаре.

RT вёл прямую трансляцию

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