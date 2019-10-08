Италия обеспокоена планами Турции провести военную операцию в Сирии

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В МИД Италии выразили озабоченность из-за планов Турции провести военную операцию на северо-востоке Сирии.
Италия обеспокоена планами Турции провести военную операцию в Сирии
  • Reuters
  • © Rodi Said

Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Италии опубликовало на своей странице в Twitter.

«Италия обеспокоена сообщениями о грядущих турецких военных операциях на северо-востоке Сирии. Важно избегать односторонних действий, которые могут вызвать дестабилизирующие последствия», — указывается в сообщении.

В министерстве отметили, что политический процесс в рамках ООН является единственным долгосрочным вариантом разрешения сирийского кризиса.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых министры уделили особое внимание ситуации на северо-востоке Сирии

8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.

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