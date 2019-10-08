Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых министры уделили особое внимание ситуации на северо-востоке Сирии.

«Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке САР. Также состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил против проведения военной операции Турции в Сирии.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.