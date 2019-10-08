Лондон обеспокоен планами Турции провести военную операцию в Сирии

В Великобритании обеспокоены намерением Турции начать военную операцию на северо-востоке Сирии, сообщает The Independent.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция намерена начать военную операцию на северо-востоке Сирии. Мы не поддерживаем намеченные Турцией действия и находимся в тесном контакте с международными партнёрами, включая США, Францию и Германию», — сказал представитель премьер-министра Великобритании.

Он отметил, что Великобритания призывала Турцию избегать односторонней военной акции, способной дестабилизировать регион.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых министры уделили особое внимание ситуации на северо-востоке Сирии.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил против проведения военной операции Турции в Сирии.

Министерство обороны США заявило о «возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции» после проведения военной операции против курдских сил.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

8 октября Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.