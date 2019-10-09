МИД Сирии осудил планы Турции начать военную операцию в стране

В МИД Сирийской Арабской Республики осудили планы Турции начать военную операцию против курдских организаций на северо-востоке страны, сообщает SANA.

«Сирия резко осуждает заявления турецкого режима и стягивание военной техники на сирийско-турецкой границе, что является грубым нарушением норм международного права и резолюций СБ ООН, предусматривающих сохранение суверенитета и территориальной целостности САР», — говорится в заявлении пресс-службы МИД САР.

Отмечается, что Турция игнорирует Аданское соглашение, способное обеспечить безопасность границ страны, проявляя свои «экспансионистские амбиции».

Также сообщается, что ответственность за происходящее Дамаск возложил на ряд курдских группировок, которые «не раз были предупреждены об опасности американского плана и о том, что не должны быть инструментами на службе политики США против их Родины».

Как сказано в заявлении, Сирия будет отражать агрессию «всеми законными способами» и готова принять «своих заблудших сыновей (курдов. — RT)» в случае, если если те «осознают свои ошибки».

Ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию относительно начала военной операции на северо-востоке Сирии.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Позднее Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции.

Великобритания и Италия выразили озабоченность в связи с намерением Турции начать военную операцию на северо-востоке Сирии.

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых министры уделили особое внимание ситуации в Сирии.

Министерство обороны США заявило о «возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции» после проведения военной операции против курдских сил.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил против проведения Турцией военной операции в Сирии.