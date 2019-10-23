«Судьбоносные решения»: о чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые длились более шести часов. По словам Путина, по итогам встречи достигнуты судьбоносные решения, которые позволят разрешить острую ситуацию на границе Турции и Сирии, где ранее проводилась операция «Источник мира», инициированная Анкарой. Согласно достигнутому договору, с 23 октября в зону на границе за пределами турецкой операции в САР будут введены сирийские военные и российская военная полиция.

Москва и Анкара достигли судьбоносных решений по ситуации на севере Сирии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа двух лидеров состоялась в Сочи и длилась более шести часов.

«Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряжённой работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел», — сказал президент.

Как отметил Путин, речь идёт о решениях, которые «являются очень важными, если не судьбоносными». По словам главы российского государства, достигнутые соглашения позволят «разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе».

Как уточнил по итогам пресс-конференции лидеров России и Турции глава МИД РФ Сергей Лавров, в тексте подписанных сторонами документов говорится, в частности, о договорённости Москвы и Анкары. Согласно ей, с 23 октября в зону за пределами турецкой операции в САР будут введены сирийские военные и российская военная полиция.

«Начиная с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы», — зачитал текст меморандума Лавров.

Документ гласит, что они будут «содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года».

Указывается, что с этого момента начнётся совместное российско-турецкое патрулирование «на глубину 10 км от границы к западу и к востоку» от района турецкой операции, «кроме города Камышлы».

«Без взаимоуважительного сотрудничества не обойтись»

По мнению Путина, в сложившейся ситуации без сотрудничества на основе взаимного уважения Турции и Сирии не обойтись.

«Защищать мир и покой на границе туркам и сирийцам предстоит вместе. Здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись», — сказал он.

Вместе с тем глава российского государства подчеркнул, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и целостность страны нужно сохранить.

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«Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции», — сказал Путин. Он также отметил, что турецкая сторона разделяет такой подход.

Кроме того, Путин призвал международное сообщество активнее помогать возвращающимся на родину сирийцам без предварительных условий.

«Призываем международное сообщество, особенно профильные агентства ООН, активнее оказывать гуманитарное содействие всем возвращающимся сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий», — сказал президент.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Россия не допустит сепаратистских проявлений на севере Сирии. По его словам, он обсудил с Путиным борьбу с терроризмом и сохранение территориальной целостности Сирии. Он также упомянул соглашение, которое заключили стороны.

«Благодаря этому соглашению на сирийских территориях не будет позволено создание каких-либо сепаратистских проявлений. И Турция, и Россия — мы этого не позволим», — сказал Эрдоган.

Кроме того, он отметил, что Турции не нужны чужие территории, Анкара выступает за сохранение сирийской территориальной и политической целостности.

Эрдоган упомянул операцию «Источник мира», которую его страна начала на территории Сирии в начале октября.

«В операции «Источник мира» мы делаем всё возможное, чтобы очистить эти территории от терроризма», — заявил президент Турции на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что «на территориях, которые будут очищены, будут расселены сирийские граждане». Их число турецкий лидер оценил в 1 млн человек.

Напомним, 9 октября Анкара приступила к новой, третьей по счёту военной операции, получившей название «Источник мира».

Перед стартом кампании Эрдоган провёл телефонный разговор с Путиным, в ходе которого российский лидер призвал турецкое руководство действовать таким образом, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса. Кроме того, оба лидера отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии и уважения её суверенитета.

В рамках операции Турция намерена ликвидировать курдские Отряды народной самообороны (YPG) в составе Сирийских демократических сил (СДС). Эти объединения пользовались поддержкой Вашингтона, однако Анкара причисляет данные формирования к террористическим.

Ещё одной задачей в рамках «Источника мира» является создание зоны безопасности на севере Сирии, куда Турция намерена переселить оказавшихся на её территории сирийских беженцев.

По утверждению Анкары, для проведения операции есть юридическое обоснование — Аданское соглашение. Этот документ подписан Турцией и Сирией в 1998 году. В нём говорится, что Анкара получает право ввести войска на сирийскую территорию в том случае, если Дамаск предпринимает недостаточно действий для борьбы с незаконными курдскими формированиями.

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В США выступили резко против операции Турции в Сирии, пригрозив Анкаре санкциями. Позднее госсекретарь Майк Помпео дал понять, что Соединённые Штаты готовы применить против Турции силу. Об этом он заявил накануне переговоров Путина и Эрдогана.

«Мы предпочитаем мир войне... Но если понадобятся военные действия, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к принятию таких шагов», — заявил он в интервью телеканалу CNBC. Вместе с тем Помпео отказался объяснить, какие действия могут повлечь военный ответ со стороны США.

Отметим, что 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности. Глава Пентагона Марк Эспер позднее заявил, что исключает возможность начала военных действий против Турции для того, чтобы защитить курдов от последствий военной операции «Источник мира».

«Мы не собираемся воевать с союзником по НАТО — и уж тем более не станем этого делать из-за границы, которую мы не подписывались охранять», — приводит его слова ТАСС.

«Источник мира» прекращается

Как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается. Об этом он заявил на пресс-конференции после слов лидеров России и Турции.

«Она прекращается, и всё будет зависеть от того, насколько будут выполняться договорённости, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений, о которых идёт речь, так называемый КОС», — сказал российский дипломат.

Добавим, что по итогам переговоров Путина и Эрдогана российский лидер проинформировал о достигнутых договорённостях президента Сирии Башара Асада. Беседа состоялась по телефону по инициативе Москвы.

«Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи (с Эрдоганом. — RT), продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров», — рассказал о беседе Путина и Асада пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент России подчеркнул, что в итоге главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий на политическом треке, включая работу в рамках конституционного комитета.

Как рассказал Песков, Асад поддержал принятые Путиным и Эрдоганом решения.

«Президент Асад поблагодарил Владимира Путина, заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на границу», — сказал пресс-секретарь российского президента.