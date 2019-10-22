«Потребность диалога с Москвой»: о чём будут говорить Путин и Эрдоган на встрече в Сочи

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи текущую ситуацию в Сирии. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа пройдёт «в контексте проводимой турецкими вооружёнными силами военной операции в Заевфратье» и договорённостей Анкары и Вашингтона о 120-часовом режиме прекращения огня. Эксперты отмечают, что у турецкой стороны возникла потребность в диалоге с Москвой в том числе и из-за того, что США не спешат выполнять взятые на себя обязательства по выводу курдских войск из зоны безопасности.

Президент России Владимир Путин 22 октября проведёт в Сочи переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Центральной темой переговоров станет ситуация в Сирии.

«Имеется в виду сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии, включая вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования, в том числе в контексте предстоящего запуска Конституционного комитета», — говорится в сообщении на сайте.

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Эту информацию также подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии​​​. Естественно, в контексте проводимой турецкими вооружёнными силами военной операции в Заевфратье. Мы в целом позитивно оцениваем итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. Но завтра, как известно, 120 часов или пять суток уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители», — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Кроме того, Путин и Эрдоган могут провести встречу в формате тет-а-тет, после чего обсудят двусторонние отношения, добавил Ушаков.

«Будут проведены переговоры в составе небольших делегаций​​​. Не исключено, что Путин и Эрдоган поговорят один на один. Затем в более расширенном формате состоится рабочий ланч, в ходе которого, как нам представляется, будут затронуты и вопросы двустороннего сотрудничества», — сказал Ушаков на брифинге.

Турецкая операция

Напомним, с 9 октября Вооружённые силы Турции проводят на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира». Её главная цель — ликвидация вооружённых формирований Рабочей партии Курдистана (YPG) и курдских Отрядов народной самообороны, которых Турция считает террористическими организациями.

Турецкие военные в Сирии

Reuters

© Turkish Defence Ministry

Кроме того, Анкара намерена установить в регионе зону безопасности, чтобы расселить в ней беженцев и временно перемещённых сирийцев. Юридическим основанием для этой операции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Аданское соглашение, которое Турцией и Сирия заключили в 1998 году. Согласно этому документу, в том случае, если арабская республика предпринимает недостаточно действий для борьбы с незаконными курдскими формированиями, Анкара может ввести свои войска.

Перед началом операции лидер Турции провёл телефонный разговор с президентом России, который призвал коллегу тщательно взвесить ситуацию. При этом в ходе беседы президенты согласились, что необходимо соблюдать территориальную целостность Сирии и её суверенитет.

В течение нескольких дней турецкие военные продвинулись вглубь Сирии и заняли ряд населённых пунктов и объектов инфраструктуры. При этом 13 октября правительство арабской республики и представители курдов заключили соглашение, согласно которому армия САР входила в регион на стороне курдов.

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В тоже время Дональд Трамп перед самым началом турецкой операции принял решение вывести из Сирии контингент США, который располагался в занятых курдами северо-восточных регионах страны. На протяжении войны в Сирии, Вашингтон сотрудничал с курдами, в частности, с отрядами Сирийских демократических сил (СДС), которых американцы снабжали оружием. Это не раз вызывало негативную реакцию со стороны Анкары.

Под давлением конгрессменов из числа демократов и республиканцев, которые объявили действия Трампа по выводу войск «предательством союзников Вашингтона», Белый дом ввёл санкции против Турции. Вместе с этим в СМИ появилось письмо президента США к Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором Трамп призывал лидера республики не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей.

Власти Турции назвали письмо оскорбительным и продолжили военную операцию. Тогда в Анкару отправились вице-президент Майк Пенс и Госсекретарь Майк Помпео — по итогам переговоров 17 октября турецкая сторона согласилась приостановить операцию на 120 часов, чтобы дать отрядам сирийских курдов время отойти за обозначенные зоны безопасности.

20 октября президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит военные действия, если по истечении 120 часов договорённость с США о выводе курдских сил не будет выполнена. Ответственность за её соблюдение он возложил на США.

Как констатируют эксперты, несмотря на временный консенсус с Вашингтоном, у Турции есть свои национальные интересы, от которых она не откажется даже под давлением со стороны США.

«Турок не устраивает тот факт, что курды захватывают не свои земли, размывая определённый этнический состав, сформировавшийся в этом регионе ещё в XX веке. Турецкая армия не уйдёт без определённых гарантий: арабы-сунниты должны иметь возможность вернуться в места своего традиционного проживания, занятые курдами», — пояснил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

Российский контекст

18 октября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает предстоящую встречу с Владимиром Путиным как новый этап реализации шагов в отношении сирийского вопроса. В Кремле также отметили, что ситуация в Сирии станет центральной темой переговоров двух лидеров, так как операция «Источник мира» привела к росту напряжённости в регионе.

РИА Новости

© Алексей Никольский

«Ситуация на северо-востоке Сирии напряжённая в связи с этой операцией («Источник мира». — RT). И это будет очень важной темой на повестке дня переговоров во вторник в Сочи между президентами Путиным и Эрдоганом», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил Юрий Мавашев, Россия постоянно выполняет роль посредника между всеми сторонами конфликта.

«Если Москве удалось бы усадить Анкару и Дамаск за стол переговоров, то подписанием ряда документов при посредничестве и гарантиях России можно было бы красиво завершить эту войну», — полагает Мавашев.

Основой для урегулирования нынешней ситуации может стать уже зарекомендовавший себя астанинский формат, говорит эксперт.

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«Астанинский формат является базой для урегулирования сложившейся ситуации. Своего рода фундаментом. Но стенами и крышей должен стать Конституционный комитет Сирии. Только этот орган может обладать полномочиями уладить проблему политическим путём. Без пересмотра Конституции решить всё невозможно», — отметил политолог.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Аватков в разговоре с RT отметил, что, несмотря на достигнутые договорённости, сейчас у Турции весьма сложные отношения с США.

«Американцы не спешат исполнять взятые на себя обязательства, соответственно, у Анкары ещё больше возрастает потребность диалога с Москвой. Турция сегодня более независимый региональный, даже надрегиональный игрок, который проводит активную внешнеполитическую линию», — рассказал эксперт.

В текущих реалиях Анкара пытается найти точки соприкосновения не только с крупными региональными игроками, но и с Россией, отметил Аватков.

«Предстоящая встреча и усиление диалога по линии региональных держав при посредничестве России может поспособствовать трансформации турецкой наступательной энергии в созидательную. Москва сможет усилить свои действия по формированию системы безопасности в этом регионе. Она окажется игроком, к которому прислушаются все стороны, поэтому диалог Путина и Эрдогана важен. Стоить помнить, что Турцию никто не приглашал на территорию САР, она не находится там по призыву сирийского правительства или в рамках программы Совбеза ООН, поэтому однозначно один из ключевых вопросов сейчас — это подтверждение Анкарой территориальной целостности Сирии и, соответственно, необходимость уважать этот факт сейчас и в дальнейшем», — заключил эксперт.