Источник противоречий: армия Сирии движется к месту проведения турецкой военной операции
- Сирийская армия
- РИА Новости
- © Михаил Алаеддин
Сирийская армия намерена взять под контроль границу с Турцией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на договор между Дамаском и курдскими формированиями. Отмечается, что правительственные войска будут оказывать поддержку в отражении атак.
Контроль над границей будет обеспечен совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) — одним из объединений вооружённой оппозиции арабской республики, в которое входят курдские вооружённые формирования. Именно они контролируют значительные территории на северо-востоке страны. Агентство Firat опубликовало заявление курдов на этот счёт.
«За последние пять дней турецкие войска, которые вторглись на север Сирии, совершили множество преступлений против гражданского населения, — приводит ТАСС текст заявления. — Для совместного отпора агрессорам мы заключили соглашение с сирийским правительством, которое должно взять под защиту национальный суверенитет и границу».
Иракский телеканал Kurdistan 24 приводит слова главы военного совета города Кобани Исмата Шейха Хасана, который утверждает, что на такую договорённость курды были вынуждены пойти из-за вывода Соединёнными Штатами своих войск из этого региона. По его словам, договорённость была достигнута и с Россией.
«Сейчас мы достигли соглашения с сирийским правительством и россиянами… Они, как ожидается, войдут в регион сегодня вечером», — приводит телеканал слова Исмата Шейха Хасана.
Информацию о продвижении сирийской армии на север страны подтверждает государственное новостное агентство Сирии SANA. По данным Al Mayadeen, правительственные войска взяли под контроль город Табка и движутся дальше к границе с Турцией.
В то же время Анкара готова к вооружённому противостоянию с Дамаском, заявил советник президента Турции Ясин Актай.
«Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую организацию YPG (курдские Отряды народной самообороны. — RT), стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это — то пожалуйста», — приводит его слова РИА Новости.
В то же время, по его словам, у сирийского правительства «нет сил», чтобы вести боевые действия в этом регионе, и Дамаску стоит поостеречься «усложнять ситуацию». Само соглашение между властями арабской республики и курдами Актай назвал признаком «враждебности по отношению к Турции».
- Турецкие войска во время операции в Сирии
- Reuters
- © Murad Sezer
Ход операции
Напомним, турецкая военная операция «Источник мира» против курдских формирований на севере Сирии началась 9 октября. Анкара считает Рабочую партию Курдистана и Отряды народной самообороны курдов террористическими организациями, а потому намерена ликвидировать их в районах, расположенных вблизи турецкой границы.
Более того, в 1998 году между Турцией и Сирией в Адане было заключено соглашение, по которому Анкара имеет право вводить свои войска в арабскую республику. Согласно тексту договора, это становится возможным, если Дамаск не может самостоятельно противодействовать курдским формированиям. Именно этим документом Турция объясняет своё присутствие в САР.
По последним данным, Турция контролирует два крупных сирийских города — Рас эль-Айнас и Телль-Абъяд. По сообщению SANA, теперь столкновения происходят в районе города Кобани. Анкара также отчиталась о «нейтрализации 550 террористов». По официальным данным, в ходе боёв погибли два турецких военных.
По данным курдов, которые приводит Firat, турки потеряли 75 солдат убитыми, а также пять танков.
Перед началом операции Турция уведомила о ней сирийское правительство, Россию и других членов Совбеза ООН. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и в ходе разговора они отметили важность сохранения территориальной целостности Сирии и её суверенитета.
«В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
При этом США, по словам президента Дональда Трампа, пытались отговорить Турцию от проведения этой операции. А перед её началом вывели свои войска из региона проведения. В Анкаре заявляли, что необходимость ввода турецких войск в арабскую республику появилась из-за поддержки, которую Вашингтон оказывал курдам.
«Риски для мирных жителей»
Против проведения Турцией военной операции в Сирии выступил также Иран, являющийся участником астанинского процесса по урегулированию конфликта в арабской республике.
«Учитывая серьёзную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, МИД Ирана настаивает на немедленном прекращении атак и выводе Вооружённых сил Турции с территории Сирии», — говорится в заявлении МИД исламской республики.
Европейские страны выступили более категорично. Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша, входящие в Совбез ООН, выпустили совместное заявление с осуждением «Источника мира». По данным AFP, Париж остановил все поставки оружия Анкаре в связи с военной операцией.
Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Bild также сообщил, что Берлин останавливает продажу турецкой стороне военной продукции. Он не исключил, что этот запрет будет введён на уровне Евросоюза, а также допустил, что могут быть введены и новые санкции.
«Мы хотим, чтобы ЕС обсудил эту тему (прекращение поставок оружия. — RT). Помимо этого, наверняка останутся открытыми и другие варианты, зависящие от того, как Турция будет действовать в дальнейшем», — сказал он в эфире телеканала ARD.
О работе над санкциями против Турции заявил и Дональд Трамп. В своём Twitter он сообщил, что готовит ограничительные меры вместе с конгрессменами.
«Я работаю с (сенатором. — RT) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, над тем, чтобы наложить мощные санкции на Турцию. Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!» — написал он.