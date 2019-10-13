Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

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Ясин Актай, cоветник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию «Источник мира» на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.

«Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть... YPG... готовится воевать с турецкой армией и способна на это, то пожалуйста», — приводит РИА Новости слова Актая.

При этом Актай не исключил возникновения столкновений между двумя армиями на северо-востоке Сирии.

Ранее сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.

Также стало известно, что сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.

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