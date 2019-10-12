Франция прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Франция приняла решение приостановить все поставки оружия в Турцию из-за турецкой военной операции в Сирии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление правительства страны.

«Франция приостановила экспорт оружия в Турцию из-за наступления в Сирии», — пишет агентство.

#BREAKING France suspends arms exports to Turkey over Syria offensive, government says pic.twitter.com/y6cqVrZUUJ — AFP news agency (@AFP) 12 октября 2019 г.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира».