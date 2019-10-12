Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.

Об этом он заявил изданию Bild am Sonntag.

«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки военной продукции, которая может быть использована Турцией в Сирии», — сказал Маас.

Вместе с этим он добавил, что правительство Германии ещё в 2016 году ввело строгие ограничения на экспорт оружия в Турцию из-за действий турецких войск в регионе Африн. При этом Берлин тогда не стал полностью прекращать экспорт.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира».