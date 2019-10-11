Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии

Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.

«К нам поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить эту операцию. Я говорил Трампу, говорил другим: «Остановите это (военную поддержку США курдских формирований. — RT)». Но вы этого не сделали. А теперь уже мы не отступим», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Очищая от террористов территории на западе и востоке от Евфрата, Турция обеспечит безопасность своих границ и возвращение сирийских беженцев домой, добавил Эрдоган.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.