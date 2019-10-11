Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.

Как заявил журналистам представитель американского Минобороны Джонатан Хоффман, Эспер «решительно призвал Турцию прекратить действия на северо-востоке Сирии».

По его словам, это необходимо, чтобы увеличить шансы на «нахождение Соединёнными Штатами, Турцией и нашими партнёрами общего способа деэскалации ситуации, прежде чем она станет непоправимой», сообщает ТАСС.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части этой военной операции. По данным турецкого Минобороны на 11 октября, силами армии Турции с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «342 террориста».