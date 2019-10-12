Политолог оценил ситуацию с обстрелом военных США на севере Сирии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление Пентагона о том, что американские военнослужащие не пострадали в результате артиллерийского обстрела с турецких позиций в окрестностях сирийского Кобани.

В оборонном ведомстве также отметили, что обстрел произошёл за пределами зоны безопасности, в районе присутствия сил США, «что было известно турецким военным».

«Это обязательно скажется отрицательно на отношениях США и Турции. Вопрос только в том, в какой степени. Безусловно, Дональд Трамп попытается не нагнетать обстановку. В случае если обстрелы не повторятся, а Турция объяснит происходящее, американский лидер не будет принимать каких-то быстрых решений и делать далеко идущие выводы. Вопрос в том, что ситуация уже фактически перешла в конгресс и из-за этого попала в традиционное противостояние между демократами и Трампом», — сказал Брутер.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации демократы будут пытаться использовать произошедшее для того, чтобы «каким-то образом дискредитировать Трампа».

В частности, по его словам, они могут пытаться в одностороннем порядке вводить санкции против Турции.

«Вполне возможно, что для Трампа это будет очень неприятно, потому что в той или иной степени вынудит его пойти на ухудшение отношений с Турцией. А вот у этого уже могут быть последствия. В целом американский президент не хотел бы быть вовлечённым в эту ситуацию. Однако судя по тому, как складываются обстоятельства, ему не удастся этого избежать. Ему придётся принимать неприятные решения, а конгресс попытается сделать всё возможное, чтобы Трампу было ещё более неприятно», — считает он.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские военнослужащие не пострадали в результате артиллерийского обстрела с турецких позиций в окрестностях сирийского Кобани.