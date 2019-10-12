Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

Американские военнослужащие не пострадали в результате артиллерийского обстрела с турецких позиций в окрестностях сирийского Кобани, заявили в Пентагоне.

«Американские военнослужащие в окрестностях Кобани попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций... Среди военных США раненых нет», — говорится в опубликованном заявлении.

При этом в Пентагоне отметили, что обстрел произошёл за пределами зоны безопасности, в районе присутствия сил США, «что было известно турецким военным».

«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Вашингтон призвал Анкару отказаться от действий, которые могут привести к «немедленной оборонительной реакции».

Ранее Минобороны Турции заявило, что были приняты меры в целях предотвращения нанесения ущерба наблюдательному пункту США на севере Сирии при обстреле позиций террористических формирований.