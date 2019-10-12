Минобороны Турции опровергло данные об обстреле позиций США в Сирии
По данным ведомства, по пограничным постам турецкой армии был открыт миномётный обстрел с холмов, расположенных в 1 км от наблюдательного пункта США.
«В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идёт. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американской базе», — говорится в сообщении министерства.
При этом после получения сообщения от американских военных Турция в качестве меры предосторожности прекратила обстрел.
«Мы категорически опровергаем заявления о том, что обстрелу подверглись военнослужащие США или коалиции», — подчеркнули в Анкаре.
Американские СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне передавали, что спецназ США попал под обстрел в ходе операции Турции «Источник мира» в Сирии.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции на северо-востоке Сирии.
Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».
Страны Евросоюза и Соединённые Штаты осудили решение Турции.