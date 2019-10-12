Минобороны Турции опровергло данные об обстреле позиций США в Сирии

Турецкие военнослужащие приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба наблюдательному пункту США на севере Сирии при обстреле позиций террористических формирований, заявило Минобороны Турции.

По данным ведомства, по пограничным постам турецкой армии был открыт миномётный обстрел с холмов, расположенных в 1 км от наблюдательного пункта США.

«В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идёт. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американской базе», — говорится в сообщении министерства.

При этом после получения сообщения от американских военных Турция в качестве меры предосторожности прекратила обстрел.

«Мы категорически опровергаем заявления о том, что обстрелу подверглись военнослужащие США или коалиции», — подчеркнули в Анкаре.

Американские СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне передавали, что спецназ США попал под обстрел в ходе операции Турции «Источник мира» в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции на северо-востоке Сирии.

Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Страны Евросоюза и Соединённые Штаты осудили решение Турции.