Почти 15 тысяч боевиков находятся в 7 тюрьмах на северо-востоке Сирии

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Минобороны России сообщило, что в сирийской провинции Хасеке содержатся свыше 14,6 тысячи боевиков.

Как сообщает РИА Новости, больше всего боевиков (порядка 9 тысяч) находятся в тюрьме «Шаддади», около 1,6 тысячи — в «Эль-Холь», около 1,5 тысячи — в «Алляя».

Кроме того, в центральных тюрьмах «Хасеке» и «Эль-Маликия» содержатся около 1,1 тысячи и 650 человек соответственно.

Ранее сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.

Также стало известно, что сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.

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