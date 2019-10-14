Почти 15 тысяч боевиков находятся в 7 тюрьмах на северо-востоке Сирии
Как сообщает РИА Новости, больше всего боевиков (порядка 9 тысяч) находятся в тюрьме «Шаддади», около 1,6 тысячи — в «Эль-Холь», около 1,5 тысячи — в «Алляя».
Кроме того, в центральных тюрьмах «Хасеке» и «Эль-Маликия» содержатся около 1,1 тысячи и 650 человек соответственно.
Ранее сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.
Также стало известно, что сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.