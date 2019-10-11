«Нашему терпению пришёл конец»: глава МИД Турции ответил на угрозы Трампа в связи с «Источником мира»

На президента США Дональда Трампа оказывают давление, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Так он прокомментировал разносторонние заявления американского лидера о турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. Однако Анкара продолжит проводить ту же политику, что и ранее, подчеркнул министр. Трамп в своих высказываниях допускает как ввод санкций против Турции, так и ответную военную операцию, и роль посредника между турками и курдами. По мнению экспертов, неопределённость вызвана отсутствием в Соединённых Штатах понимания, как дальше действовать в отношении Сирии.

Заявления президента США Дональда Трампа по операции Турции «Источник мира» в Сирии слишком разносторонние. Такое мнение в эфире телеканала CNN Turk высказал глава МИД турецкой республики Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что на американского лидера оказывается давление.

«Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать. Главное, что несмотря на любые заявления, Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным», — приводит его слова РИА Новости.

Трамп в своём Twitter не раз высказывался с предупреждением в адрес Анкары. Так, он пообещал ей «разрушение экономики», если турецкие военные начнут целенаправленно уничтожать курдов. Кроме того, президент США отметил, что выступает за ввод санкций, если Турция будет «играть не по правилам».

«Я пытаюсь положить конец бесконечным войнам. Разговариваем с обеими сторонами. Некоторые хотят, чтобы мы послали десятки тысяч солдат в этот регион и снова начали новую войну. Турция является членом НАТО. Некоторые говорят стоять в стороне, пусть курды ведут свою собственную войну (даже с нашей финансовой помощью). Я говорю, нанести по Турции очень тяжёлый финансовый и санкционный удар, если они играют не по правилам», — написал он.

....the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

По словам Чавушоглу, именно поддержка Соединёнными Штатами незаконных курдских вооружённых формирований и стала причиной, по которой Турция решила провести операцию «Источник мира».

«США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец», — сказал министр.

Чавушоглу вновь подчеркнул, что Турция проводит операцию в соответствии с международным правом, уведомив об этом все стороны. Анкара считает курдские формирования на севере страны террористическими, а потому и военная операция носит характер антитеррористический.

Впрочем, Трамп писал, что у США есть и другие варианты действий, помимо санкций: максимально жёсткий — отправить своих военнослужащих и, напротив, более мягкий — стать посредником между Анкарой и курдами.

Reuters

© Leah Millis

При этом в Госдепе сообщили, что сейчас президент ищет возможности для переговоров между турками и курдами.

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее высказал мнение, что заявления о возможном «разрушении экономики» Трамп делает лишь в связи с тем, что вынужден — «чтобы предотвратить напряжение в определённых кругах».

«В настоящий момент тот факт, что выводятся войска, демонстрирует истинные намерения. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции», — подчеркнул Эрдоган.

«Не знает, как вывернуться»

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Трамп просто не может понять, как дальше действовать в Сирии.

«Главная их (США. — RT) задача — смена режима в Сирии — потерпела неудачу. Трамп делает такие противоречивые заявления, потому что не знает, как из этой ситуации выкарабкаться. С одной стороны, надо уйти (из Сирии), но этот уход критикуется неоконами, демократами», , — сказал Блохин в интервью RT.

В качестве примера неопределённости Трампа Блохин привёл заявление американского президента, что курды не помогли США во Второй мировой войне и при высадке в Нормандии.

«Это абсурд, какая-то ахинея. Он не знает, как вывернуться», — констатировал эксперт.

К тому же, на американского президента оказывается давление со стороны его окружения, которое считает уход из Сирии серьёзным ударом, пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Трамп не хочет принимать участие в военных действия Сирии, с другой стороны, практически вся американская политическая элита настаивает на том, что он должен за ситуацию цепляться. Вследствие этого Трамп уже второй раз заявляет что готов вывести войска из Сирии, но всё его окружение объясняет ему, что для США это может к военно-политической катастрофе. После этого Трамп меняет заявления, делает их более осторожными», — сказал эксперт.

Ход операции

Напомним, военная операция «Источник мира» стартовала 9 октября. Турецкие вооружённые силы сначала нанесли удары авиации и артиллерии, а потом начали наземную фазу. Боевые действия ведутся против «Сирийских демократических сил» — одного из формирований вооружённой сирийской оппозиции, значительную часть которого составляют курдские отряды.

Также Анкара борется с «Отрядами национальной самообороны» (YPG) и «Курдской рабочей партией». По словам Чавушоглу, YPG использует боевиков «Исламского государства»* в качестве оружия.

«Террористы YPG используют боевиков ИГ в качестве оружия. Тем самым они пытаются поставить под сомнение легитимность операции. Наша борьба против ИГ, так же, как и против других террористических организаций, не подлежит сомнению», — заявил он.

В союзе с Турцией действует другое формирование оппозиции — «Сирийская национальная армия». Как сообщило агентство Anadolu, под конец второго дня операции, 11 октября, у курдов были отвоёваны 11 населённых пунктов. Одна из точек противостояния — город Телль-Абъяд. Ранее курды заявляли, что смогли остановить наступление на него, однако позже турецкие войска всё-таки вошли в черту города.

Всего в ходе операции «Источник мира» Турция уничтожила 277 «террористов». Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на Минобороны страны. Вместе с тем, согласно сообщению оборонного ведомства, со стороны Турции погиб один военный.

Сообщается, что курды совершают контратаки. Anadolu рассказало об обстрелах турецкого города Джейланпынар из сирийского города Расулайн. В результате него пострадали два подростка и повреждены три здания.

По словам Эрдогана, Турция намерена продвинуться вглубь Сирии на 30 километров.

При этом в Курдской демократической прогрессивной партии сообщили о десятках погибших мирных жителей и сотнях пострадавших в результате наступления турецких войск.

«В ходе открытого нападения на суверенитет Сирии 9 октября 2019 года турецкие силы совершили полномасштабное нападение вдоль сирийско-турецкой границы от Кобани до Дерика (или Эль-Маликия. — RT), совершив обстрел артиллерией и нанеся удары военной авиации по... городам и деревням, в результате чего погибли десятки мирных жителей, сотни пострадали и сотни тысяч жителей района направились в более безопасные районы», — приводит РИА Новости выдержки из документа центрального комитета партии.

Мировая реакция

Военная операция «Источник мира» вызвала широкую реакцию со стороны мирового сообщества. Перед её началом Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе него российский лидер призвал Турцию действовать, исходя из достигнутого прогресса по урегулированию кризиса.

«В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

При этом российская сторона сообщила, что турки поддерживают принципы суверенитета Сирии и её территориальную целостность.

Третий участник астанинского процесса, помимо России Турции — Иран — призвал Анкару вывести войска из Сирии.

«Учитывая серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, МИД Ирана настаивает на немедленном прекращении атак и выводе вооруженных сил Турции с территории Сирии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ИРИ.

Reuters

© Mohamed Azakir

Помимо США, которые заявили о попытке остановить Турцию от проведения операции, против «Источника мира» выступили и европейские страны. Постоянные члены Совбеза ООН Великобритания и Франция, вместе с временными Германией, Бельгией и Польшей при поддержке Эстонии призвали остановить военную операцию.

«Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную операцию и считаем, что она не решит проблемы, которые вызывают озабоченность у Турции, — заявил заместитель постпреда ФРГ при ООН Юрген Шульц, выступивший от лица вышеупомянутых стран, — Военная операция на северо-востоке Сирии ещё больше дестабилизирует ситуацию в регионе, усилит страдания гражданского населения и станет причиной появления новых беженцев в Сирии и в регионе в целом».

По данным телеканала Al Hadath, в приграничных с Турцией сирийских регионах свои дома покинули более 60 тыс. человек.