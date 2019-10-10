Курды заявили о десятках погибших в ходе операции Турции в Сирии

В результате начатой Турцией военной операции на северо-востоке Сирии в среду, 9 октября, погибли десятки мирных жителей, сотни получили ранения. Об этом заявили в Курдской демократической прогрессивной партии.

«В ходе открытого нападения на суверенитет Сирии 9 октября 2019 года турецкие силы совершили полномасштабное нападение вдоль сирийско-турецкой границы от Кобани до Дерика (или Эль-Маликия. — RT), совершив обстрел артиллерией и нанеся удары военной авиации по... городам и деревням, в результате чего погибли десятки мирных жителей, сотни пострадали и сотни тысяч жителей района направились в более безопасные районы», — приводит РИА Новости выдержки из документа центрального комитета партии.

Отмечается, партия призывает жителей не покидать дома, а курдский народ — проводить мирные протесты.

Указывается, что операция Турции нацелена на то, чтобы «посеять страх среди людей, чтобы освободить регион от его коренных жителей».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что военная операция в Сирии продвигается в соответствии с намеченными планами.

Подробнее об операции — в материале RT.