Эрдоган заявил о ликвидации «109 террористов» с начала операции в САР

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Турецкая армия с момента начала операции «Родник мира» в Сирии ликвидировала «109 террористов», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил о ликвидации «109 террористов» с начала операции в САР
  • Reuters

«Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали чёрную пропаганду против Турции — якобы она бомбит мирных жителей», — цитирует его РИА Новости

Эрдоган добавил, что Турция оповещает общественность о каждом своём шаге.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон не давал Анкаре зелёный свет на то, чтобы атаковать курдов в Сирии, несмотря на решение вывести войска с севера страны в связи с турецкой военной операцией.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что военная операция в Сирии продвигается в соответствии с намеченными планами.

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