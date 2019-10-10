Помпео: США не давали Турции «зелёный свет» на атаку курдов в Сирии
«Это ложь. США не давали Турции «зелёный свет», — подчеркнул Помпео в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на фоне начала турецкой военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.
Американский лидер Дональд Трамп назвал решение Турции начать военную операцию в Сирии «плохой идеей», пообещав продолжить направлять курдам материальную помощь и оружие.
При этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обвинил Трампа в том, что он «бесстыдно бросил курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии.