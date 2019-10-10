Помпео: США не давали Турции «зелёный свет» на атаку курдов в Сирии

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу PBS заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зелёный свет» на атаку курдов в Сирии несмотря на решение вывести войска с севера Сирии в связи с военной операцией Турции.

«Это ложь. США не давали Турции «зелёный свет», — подчеркнул Помпео в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на фоне начала турецкой военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Американский лидер Дональд Трамп назвал решение Турции начать военную операцию в Сирии «плохой идеей», пообещав  продолжить направлять курдам материальную помощь и оружие.

При этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обвинил Трампа в том, что он «бесстыдно бросил курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить