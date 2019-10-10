Помпео: США не давали Турции «зелёный свет» на атаку курдов в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу PBS заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зелёный свет» на атаку курдов в Сирии несмотря на решение вывести войска с севера Сирии в связи с военной операцией Турции.