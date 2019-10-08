Трамп пообещал продолжить помогать курдам
- Reuters
«Мы, может быть, и находимся в процессе ухода из Сирии, но мы ни за что не оставили курдов, этих особенных людей и прекрасных бойцов. Также у нас очень хорошие отношения с Турцией — нашим партнёром по НАТО и торговле», — написал он.
По его словам, Турция понимает, что хотя у США остаются только 50 солдат в этой части Сирии, любые безосновательные боевые действия со стороны Анкары «будут иметь разрушительные последствия для её экономики и очень хрупкой валюты».
«Мы направляем курдам материальную помощь и оружие», — написал он.
5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.