Трамп пообещал продолжить помогать курдам

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Американский президент Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что Соединённые Штаты не бросили курдов и направляют им материальную помощь и оружие.
Трамп пообещал продолжить помогать курдам
  • Reuters

«Мы, может быть, и находимся в процессе ухода из Сирии, но мы ни за что не оставили курдов, этих особенных людей и прекрасных бойцов. Также у нас очень хорошие отношения с Турцией — нашим партнёром по НАТО и торговле», — написал он. 

По его словам, Турция понимает, что хотя у США остаются только 50 солдат в этой части Сирии, любые безосновательные боевые действия со стороны Анкары «будут иметь разрушительные последствия для её экономики и очень хрупкой валюты».

«Мы направляем курдам материальную помощь и оружие», — написал он.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

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