Сенатор Грэм призвал «молиться за курдов» в связи с операцией Турции

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал «молиться за курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии и которых администрация президента Дональда Трампа «бесстыдно бросила».

«Молитесь за наших курдских союзников, которые были бесстыдно брошены администрацией Трампа. Этот шаг гарантирует возрождение ИГИЛ*... Я призываю президента Трампа изменить курс, пока есть время, вернувшись к концепции безопасных зон, которая работала», — цитирует сенатора NBC.

Ранее Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

6 октября представитель СДС Мустафа Бали пригрозил Турции «полноценной войной», в случае если Анкара начнёт в Сирии военную операцию.

8 октября Трамп сообщил, что Соединённые Штаты не бросили курдов и направляют им материальную помощь и оружие.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.