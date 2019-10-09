Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии.

«В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», — сообщает пресс-служба Кремля.

С обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии и уважения её суверенитета.

Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

Ранее в МИД Сирийской Арабской Республики осудили планы Турции начать военную операцию против курдских организаций на северо-востоке страны.