Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Короткая ссылка
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии.
Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

«В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», — сообщает пресс-служба Кремля.

С обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии и уважения её суверенитета.

Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

Ранее в МИД Сирийской Арабской Республики осудили планы Турции начать военную операцию против курдских организаций на северо-востоке страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить