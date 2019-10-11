Конгрессмены США готовят санкции против Турции

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США готовят законопроект о санкциях против Турции, в связи с военной операцией Анкары на севере Сирии.

«Президент Эрдоган и его режим должны встретиться с серьёзными последствиями за их беспощадную атаку на наших курдских союзников», — говорится в сообщении на сайте конгрессмена Лиз Чейни.

Отмечается, что данные санкции являются не только ответом на операцию Турции на севере Сирии, но и реакцией на сотрудничество Турции с «противниками США», такими как Россия.

«Если Турция желает, чтобы с ней обращались как с союзником, то она должна вести себя соответствующе», — указано в тексте.

Ранее представитель госдепа сообщил, что президент США Дональд Трамп пытается найти возможности для сближения Турции и курдов.