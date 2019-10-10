Трамп назвал три варианта действий США из-за операции Турции в САР

Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter назвал три варианта действий в связи с операцией Турции «Источник мира».

«Турция нападает на курдов, которые воюют друг с другом в течение 200 лет. У нас есть один из трёх вариантов: отправить туда тысячи военнослужащих и выиграть военным путём, нанести серьёзный удар по Турции в финансовом отношении и санкциями или стать посредником между Турцией и курдами!» — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что «внимательно следит» за развитием ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.