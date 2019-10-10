Трамп назвал три варианта действий США из-за операции Турции в САР

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter назвал три варианта действий в связи с операцией Турции «Источник мира».

«Турция нападает на курдов, которые воюют друг с другом в течение 200 лет. У нас есть один из трёх вариантов: отправить туда тысячи военнослужащих и выиграть военным путём, нанести серьёзный удар по Турции в финансовом отношении и санкциями или стать посредником между Турцией и курдами!» — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что «внимательно следит» за развитием ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить