Трамп назвал три варианта действий США из-за операции Турции в САР
«Турция нападает на курдов, которые воюют друг с другом в течение 200 лет. У нас есть один из трёх вариантов: отправить туда тысячи военнослужащих и выиграть военным путём, нанести серьёзный удар по Турции в финансовом отношении и санкциями или стать посредником между Турцией и курдами!» — написал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что «внимательно следит» за развитием ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.