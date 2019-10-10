Трамп «внимательно следит» за ситуацией с операцией Турции в Сирии

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Президент США Дональд Трамп «внимательно следит» за развитием ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию «Источник мира».
Трамп «внимательно следит» за ситуацией с операцией Турции в Сирии
  • Reuters

«Турция вынашивала планы напасть на курдов долгое время. Они всегда воевали. Наших военных в районе наступления нет, я пытаюсь завершить бесконечные войны. Говорим с обеими сторонами. Одни хотят, чтобы мы отправили десятки тысяч солдат в эту зону и начали новую войну... Другие говорят держаться в стороне и позволить курдам вести свою войну (с нашей финансовой помощью)», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что если Турция «не будет играть по правилам», то её нужно «поразить финансово и санкциями».

«Я внимательно слежу», — заявил президент США.

Ранее Трамп назвал решение Турции начать военную операцию в Сирии «плохой идеей», пообещав продолжить направлять курдам материальную помощь и оружие.

При этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обвинил Трампа в том, что он «бесстыдно бросил курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии.

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