Трамп «внимательно следит» за ситуацией с операцией Турции в Сирии

Президент США Дональд Трамп «внимательно следит» за развитием ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию «Источник мира».

«Турция вынашивала планы напасть на курдов долгое время. Они всегда воевали. Наших военных в районе наступления нет, я пытаюсь завершить бесконечные войны. Говорим с обеими сторонами. Одни хотят, чтобы мы отправили десятки тысяч солдат в эту зону и начали новую войну... Другие говорят держаться в стороне и позволить курдам вести свою войну (с нашей финансовой помощью)», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что если Турция «не будет играть по правилам», то её нужно «поразить финансово и санкциями».

«Я внимательно слежу», — заявил президент США.

Ранее Трамп назвал решение Турции начать военную операцию в Сирии «плохой идеей», пообещав продолжить направлять курдам материальную помощь и оружие.

При этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обвинил Трампа в том, что он «бесстыдно бросил курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии.