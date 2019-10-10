«В рамках соглашения в Адане»: Турция начала наземную часть операции «Родник мира» в Сирии

Стартовала сухопутная часть военной операции Турции в Сирии «Родник мира». Согласно заявлению Минобороны страны, армия продвигается вглубь арабской республики. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что все действия проходят в рамках двустороннего соглашения с Дамаском, заключённого в 1998 году, — оно подразумевает, что Анкара может вести военные действия на сирийской территории против Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Тем временем сирийские курды отмечают, что намерены оказывать сопротивление.

Турция проводит военную операцию «Родник мира» в Сирии согласно договорённости между Анкарой и Дамаском, заключённой в 1998 году в городе Адана. Об этом в интервью газете Yeni Safak заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эти соглашения подразумевают, что если арабская республика не борется против Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией, то Анкара вправе задействовать своих военных на сирийской территории, напомнил Эрдоган. Кроме того, он подчеркнул, что воздушное пространство над САР «не принадлежит США».

«Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом (президента Сирии Башара Асада. — RT). Они (американские военные. — RT) находятся там не по приглашению режима. А мы находимся в рамках соглашения в Адане», — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Напомним, операция «Родник мира», проводимая турецкими военными на севере Сирии, началась в среду 9 октября. В том числе стартовала её наземная часть.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находясь с визитом в Алжире, заявил, что Анкара уведомила Дамаск о проведении этой операции. По словам министра, задача «Родника мира» — очистить регион от террористов, чтобы затем туда могли вернуться сирийские беженцы.

А вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и «единственной целью операции является разрушение зоны, подконтрольной террористам, у южных границ Турции и обеспечение добровольного возвращения сирийцев в свои дома».

Однако в Дамаске выступали против проведения этой операции. Ещё перед её началом, когда Турция наращивала силы на границе арабской республики, МИД Сирии выступил с заявлением, в котором назвал происходящее нарушением устава ООН.

«Дамаск рассматривает воинственное поведение Анкары и концентрацию турецких войск на границе как откровенное нарушение международных норм и устава ООН, которые требуют уважать суверенитет Сирии и её территориальное единство», — приводит SANA текст заявления.

Во внешнеполитическом ведомстве САР подчеркнули, что турецкая сторона не соблюдает договорённости, достигнутые в Адане.

В свою очередь, сирийские курды заявили, что окажут сопротивление турецким войскам. Отряды «Сирийских демократических сил», в которые входят курдские формирования, заняли позиции на границе с Турцией за несколько дней до начала операции, сообщил РИА Новости советник общего командования СДС по гражданским вопросам Ризан Джело.

«Силы СДС дислоцированы на приграничной территории уже несколько дней согласно эффективным планам, разработанным ранее. Отступление не ведётся ни в одном из районов, и этого не произойдёт. Наше сопротивление на всех фронтах будет жёстким», — сказал он.

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«Продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат»

Тем временем Турция продолжает наступление вглубь Сирии. В Минобороны страны сообщили, что войска взяли под контроль те объекты, которые планировались.

«Операция «Родник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с планами», — говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство страны рассказало о продвижении войск в глубь сирийской территории.

«Наши героические военные, участвующие в операции «Родник мира», продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат», — говорится в сообщении турецкого Минобороны в Twitter.

Курды сообщают, что на некоторых направлениях отразили наступление турок. Представитель СДС Мустафа Бали в разговоре с Reuters заявил, что атака на приграничный город Телль-Абъяд была остановлена.

«Наземная атака турецких сил отражена бойцами СДС в городе Телль-Абъяд. На данный момент наступления нет», — приводит агентство его слова.

Однако через некоторое время турецкие военнослужащие вошли в Телль-Абъяд, сообщила турецкая газета Milliyet. Также сообщается, что несколько населённых пунктов возле города были зачищены от боевиков. По данным издания, военные взяли под свой контроль важный транспортный узел.

В издании сообщили, что в ходе продвижения турецкой армии были убиты пять боевиков.

SANA сообщает, что погибли по меньшей мере восемь мирных граждан и ещё 20 получили ранения. Агентство утверждает, что турецкая артиллерия бьёт в том числе по жилым кварталам.

В Минобороны Турции же подчёркивают, что удары наносятся по объектам террористических организаций.

«В рамках операции «Родник мира» к востоку от Евфрата ВВС и другая боевая техника нанесли удары по 181 объекту террористических организаций», — говорится в коммюнике, выпущенном через несколько часов после начала операции.

«Не нанести ущерб общим усилиям»

Напомним, Турция вместе с Россией и Ираном участвует в так называемом астанинском формате по урегулированию конфликта в Сирии. Перед началом операции стало известно, что Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер призвал Анкару действовать в соответствии с политикой по урегулированию конфликта и не навредить этому процессу.

«В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

При этом в ходе разговора отмечалась «важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения её суверенитета».

Президент Ирана Хасан Рухани призвал Турцию выбрать другие способы реализации своих целей.

«Мы призываем дружественную и братскую Турцию и её правительство проявить больше внимательности и сдержанности по этому вопросу и пересмотреть тот подход, который был выбран», — сказал он.

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Резко раскритиковали Турцию в США. Перед началом операции, Вашингтон вывел своих военных из этого региона. По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, он «пытался остановить» Эрдогана, но у него не вышло. При этом глава Белого дома пригрозил «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнёт целенаправленно уничтожать курдов.

«Я разрушу его экономику, если это произойдёт, — сказал Трамп, — Я уже говорил президенту Эрдогану, что я сделаю нечто значительно большее, чем санкции. Я бы согласился с санкциями, но я раздумываю над тем, что гораздо жёстче, чем санкции, если он не сделает это как можно более гуманным способом».

Однако, по мнению Эрдогана, такими словами Трамп пытается снять напряжение в «определённых кругах».

«Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах. В настоящий момент тот факт, что выводятся войска, демонстрирует истинные намерения. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции», — сказал турецкий президент.

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил «серьёзные опасения» и отметил, что военные действия Анкары создают риски ухудшения ситуации в стране. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил операцию и призвал её прекратить, так как она «рискует подорвать безопасность европейцев» и ставит под сомнение борьбу коалиции против «Исламского государства»*. Со схожим заявлением выступил и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Решительно осуждаем наступление Турции на северо-востоке Сирии. Турция идёт на риск дестабилизации региона и нового усиления позиций ИГ. Призываем Турцию прекратить наступление и обеспечивать свои интересы в сфере безопасности мирными путями», — приводит его слова Twitter МИД Германии.

Более того, госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что Лондон, Париж и Берлин намерены выпустить совместное заявление, в котором осудят турецкую операцию. Эти же страны планируют созвать заседание Совбеза ООН.