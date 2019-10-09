Трамп заявил, что против Турции могут быть применены не только санкции

Последствия для Турции из-за операции в Сирии могут быть гораздо более жёсткие, чем просто санкции, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он сказал, комментируя критику американского сенатора-республиканца Линдси Грэма в отношении политики Белого дома по присутствию США в Сирии.

President Trump responds to Lindsey Graham's criticism of the president's decision to withdraw U.S. troops from Syria: "Lindsey and I feel differently. I think Lindsey would like to stay there for the next 200 years" https://t.co/Josypguxu1pic.twitter.com/9eKMm2a7OT — ABC News Politics (@ABCPolitics) October 9, 2019

«Я зайду куда дальше, чем просто санкции, гораздо дальше. У нас с Линдси разные взгляды, я думаю, что Линдси хотел бы, чтобы мы остались там ещё на 200 лет и добавили туда ещё пару сотен тысяч человек», — сказал Трамп.

Ранее Грэм призвал «молиться за курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии и которых администрация Трампа «бесстыдно бросила».

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии. В турецком Минобороны сообщили о начале наземного наступления.

Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.