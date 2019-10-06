«Без колебаний»: курдские формирования в Сирии пригрозили Турции «полноценной войной»

Представитель курдского формирования «Сирийские демократические силы» пригрозил Турции полномасштабной войной в том случае, если Анкара приступит к новой военной операции в Сирии. Ранее о таких планах заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он допустил, что решение о начале операции может быть принято в ближайшие дни. Турецкий лидер также упрекнул окружение президента США Дональда Трампа в том, что поручения главы Белого дома по выводу войск из Сирии не выполняются.

Представитель пользующегося поддержкой США арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) Мустафа Бали пригрозил Турции «полноценной войной». По его словам, такой сценарий возможен, если Анкара начнёт в Сирии военную операцию.

«СДС привержены рамкам механизма безопасности и предпринимают необходимые шаги для сохранения стабильности в регионе. Однако мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ», — написал Бали в своём Twitter.

#SDF is committed to the security mechanism framework and has been taking necessary steps to preserve stability in the region. However we will not hesitate to turn any unprovoked attack by Turkey into an all-out war on the entire border to DEFEND ourselves and our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 5, 2019

Ранее стало известно, что Турция готовится принять решение о проведении военной операции на севере Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед функционерами Партии справедливости и развития.

Целью потенциальной операции должна стать очистка территории на границе с Турцией от сил самообороны сирийских курдов и формирование там зоны безопасности. Отметим, что формирования под названием «Отряды народной самообороны» (YPG) в составе Сирийских демократических сил (СДС) с начала конфликта в Сирии остаются ключевыми союзниками американских военных.

«Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — отмечал Эрдоган.

Кроме того, на том же мероприятии Эрдоган заявил, что окружение президента США Дональда Трампа не выполнило поручений своего руководителя и не вывело войска из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.

По словам Эрдогана, вопрос создания зоны безопасности он обсуждал ещё с бывшим президентом США Бараком Обамой.

«Я лично показывал Обаме районы, которые может охватить эта зона. В дальнейшем Трамп пришёл к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск c востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения», — цитирует турецкого лидера Anadolu.

Он добавил, что сейчас эти территории находятся под контролем сил Рабочей партии Курдистана и сирийских курдских формирований.

«Протяжённость турецко-сирийской границы составляет 911 км. Анкара не может не учитывать этот факт. Для Турции очень важно сформировать в Сирии зону безопасности шириной 20 миль, как утверждает Трамп, а именно 30—32 км», — отметил Эрдоган.

Обеспокоенность Вашингтона

Впоследствии СМИ рассказали о перемещении турецких войск к границе с Сирией. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на местное телевидение. По имеющейся информации, Турция отправила дополнительные боевые машины и солдат к пограничному городу Акчакале.

В свою очередь, в США подчеркнули, что любая нескоординированная операция Турции в Сирии может вызвать у Вашингтона сильную обеспокоенность. Об этом 5 октября заявил представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон.

«Мы проводим тесную работу с нашим партнёром по НАТО, Турцией, для быстрого воплощения в жизнь механизма в области безопасности и в настоящее время находимся впереди графика во многих областях», — приводит его слова РИА Новости.

Reuters

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Как пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов, ситуация, которая сейчас переживает серьёзную эскалацию в Идлибе, возникла по вине американской стороны. Эксперт уточнил, что США долгое время снабжали курдские формирования не только оружием и инструкторами, но и внушили идею о «независимом едином Курдистане».

«Идея вредоносная, но привлекательная для курдов. И курды, попавшие в заложники этой фантасмагорической идеи, считают, что американцы могут их поддержать», — рассказал собеседник RT.

Поэтому, по словам эксперта, курды не ищут мира и согласия, а считают, что Асад и Эрдоган обязаны предоставить им не только широкую автономию, но и независимое курдское государство.

«Эрдоган должен защищать Турцию, потому что конфликт может переметнуться через границу Турции. Простого решения данный вопрос не имеет», — полагает эксперт.

«Это нарушение международного права»

В последний раз о намерениях начать новую военную операцию в Сирии турецкая сторона заявила в сентябре. Тогда Эрдоган сказал, что вооружённые силы страны провели подготовку к возможной операции в САР вдоль турецкой границы.

«Мы завершили подготовку (к возможной операции. — RT) вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США в Сирии, но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям», — приводит ТАСС его слова от 21 сентября.

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Незадолго до этого, 18 сентября, турецкий лидер говорил, что операция на севере Сирии начнётся через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности. По словам Эрдогана, отсутствие конкретных результатов работы по зоне безопасности совместно с США вынудит Анкару действовать самостоятельно.

Президент Турции предположил, что если превратить «районы к востоку от Евфрата в зону безопасности», то на этих территориях появится возможность разместить сирийских беженцев как из Турции, так и из Европы. По его словам, в зависимости от размера указанной зоны речь может идти о 2—3 млн человек.

Отметим, что сирийская сторона считает совместные усилия Анкары и Вашингтона по созданию зоны безопасности на севере САР нарушением Устава ООН. Об этом заявили в МИД республики в конце сентября.

«Это нарушение международного права и Устава ООН», — сказал глава сирийского внешнеполитического ведомства. Его слова приводит ТАСС.

Как считает директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков, действия США по поддержке курдов заставляют региональные державы объединять усилия.

«Для Турции, Сирии, Ирана и Ирака курдский вопрос является очень важным. Когда в него вмешивается третья сторона, в данном случае США, это способствует их сплочению. Американцы своими действиями толкают в объятия друг друга тех, кто сейчас даже не может сидеть за одним столом переговоров», — полагает эксперт.

Вместе с тем он признаёт, что курдский вопрос сложен и требует тонкого решения.

«Важно найти в будущей Сирии для них новое место и умерить радикализм всех сторон. Надо дойти до этого и найти новый баланс», — подытожил Аватков.