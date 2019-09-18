Эрдоган обозначил сроки начала возможной операции Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнёт операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности.

«Если Турция за две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то Анкара начнёт действовать самостоятельно», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Он отметил, что если превратить «районы к востоку от Евфрата в зону безопасности», то там можно разместить сирийских беженцев как из Турции, так и из Европы.

«Речь идёт о 2—3 млн человек — в зависимости от размеров указанной зоны», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган по итогам трёхсторонней встречи с российским и иранским президентами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани заявил, что стороны преодолели разногласия по конституционному комитету Сирии.