Эрдоган обозначил сроки начала возможной операции Турции в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнёт операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности.
Эрдоган обозначил сроки начала возможной операции Турции в Сирии
  • Reuters

«Если Турция за две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то Анкара начнёт действовать самостоятельно», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Он отметил, что если превратить «районы к востоку от Евфрата в зону безопасности», то там можно разместить сирийских беженцев как из Турции, так и из Европы.

«Речь идёт о 2—3 млн человек — в зависимости от размеров указанной зоны», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган по итогам трёхсторонней встречи с российским и иранским президентами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани заявил, что стороны преодолели разногласия по конституционному комитету Сирии

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