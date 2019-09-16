Эрдоган заявил о преодолении разногласий по конституционному комитету САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам трёхсторонней встречи с российским и иранским президентами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани заявил, что стороны преодолели разногласия по конституционному комитету Сирии.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«На саммите были преодолены разногласия относительно вопроса о формировании конституционного комитета Сирии. Было решено безотлагательно переходить к работе по формированию комитета», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция, Россия и Иран в ходе саммита приняли важные решения, которые вселяют надежду на политическое урегулирование ситуации в Сирии.

Ранее Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния.

Трёхсторонний саммит по Сирии проходит в историческом дворце Чанкая в Анкаре.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина, Рухани и Эрдогана по итогам встречи.