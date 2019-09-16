Эрдоган заявил о преодолении разногласий по конституционному комитету САР
- РИА Новости
Об этом он заявил на пресс-конференции.
«На саммите были преодолены разногласия относительно вопроса о формировании конституционного комитета Сирии. Было решено безотлагательно переходить к работе по формированию комитета», — сказал Эрдоган.
По его словам, Турция, Россия и Иран в ходе саммита приняли важные решения, которые вселяют надежду на политическое урегулирование ситуации в Сирии.
Ранее Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния.
Трёхсторонний саммит по Сирии проходит в историческом дворце Чанкая в Анкаре.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина, Рухани и Эрдогана по итогам встречи.