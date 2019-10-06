«Тупиковая ситуация»: как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях

Решение Турции начать военную операцию в Сирии вопреки мнению Вашингтона вряд ли ухудшит и без того сложные американо-турецкие отношения, полагают эксперты. Так они прокомментировали слова Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары начать наступление на северо-востоке САР в ближайшее время. Турецкое руководство намерено нейтрализовать в этом регионе курдские отряды и создать на границе Сирии и Турции буферную зону, населённую беженцами, отмечают эксперты. Аналитики полагают, что армия готова к началу наступления, однако окончательного решения о вводе войск Анкара пока не приняла.

Отношения Турции и США в данный момент находятся на своей низшей точке, поэтому решение Анкары начать военную операцию в Сирии вопреки позиции Вашингтона вряд ли сможет ещё больше навредить им. Так опрошенные RT эксперты прокомментировали заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его войска в ближайшее время готовы начать боевые действия против курдов на севере Сирии.

Итогом этой операции должна стать очистка граничащих с Турцией территорий САР от курдских вооружённых формирований и создание там зоны безопасности.

«Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — заявил президент Турции, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития.

Курдские Отряды народной самообороны (курд. Yekîneyên Parastina Gel, YPG) в составе Сирийских демократических сил (SDF) с самого начала конфликта в стране остаются главными союзниками американских военных. Курды были основной ударной силой при наступлении возглавляемой США коалиции на «столицу ИГ*» Ракку в 2017 году, которая до сих пор остаётся под их контролем.

Эрдоган также заявил, что «идеи о проведении совместного с США наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности». Он добавил, что Турция «сыта обещаниями и достаточно долго терпела».

Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Carlo Allegri/File

Ранее о готовности Турции начать новую операцию в САР Эрдоган заявлял в сентябре. Политик сообщил тогда, что Анкара «не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PПK (Рабочей партии Курдистана. — RT)».

«Не останется другого выбора»

Разногласия по курдскому вопросу не раз омрачали отношения Штатов и их крупнейшего союзника по НАТО — Турции. Анкара причисляет военно-политические структуры курдов к террористическим организациям, а их нахождение у собственных границ рассматривает как угрозу.

Курды же надеются создать в северных районах САР собственное государство. Шагом к этому несколько лет назад стало провозглашение курдской автономии на территориях трёх районов — Африна, Кобани и Джазира. Военный союз с американцами позволил курдам расширить зону влияния на традиционно арабские территории. К таким районам можно отнести Ракку.

Турция ранее уже проводила военные операции на территории Сирии. Первая из них называлась «Щит Евфрата» и стартовала в 2016 году в провинции Алеппо. Её целью, по словам Эрдогана, была ликвидация террористов «Исламского государства» и курдских военизированных структур.

Солдаты турецкой армии во время операции «Оливковая ветвь»

Reuters

© Khalil Ashawi

Вторая операция называлась «Оливковая ветвь». Она проводилась в начале 2018 года против курдов в районе Африна. Поддержку туркам оказывали подразделения Свободной сирийской армии. К началу наступления Анкару подтолкнуло заявление Вашингтона о планах расположить курдский вооружённый корпус вдоль границы САР и Турции.

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Американская сторона оказала тогда Турции опосредованную помощь, пригрозив курдам, воевавшим против ИГ на севере САР, прекращением поддержки, если они попытаются помочь своим собратьям в Африне. Итогом операции стало закрепление турецких сил в этом районе.

На протяжении долгого времени Анкара и Вашингтон продолжают вести переговоры о возможном формате будущей зоны безопасности на севере САР. Однако найти компромисс у них пока не получается, отмечают эксперты.

Чтобы продемонстрировать своё недовольство таким положением, Турция неоднократно говорила о том, что готова пойти на односторонние действия.

Так, в июле руководство турецкого Минобороны заявило о готовности Анкары начать самостоятельную «нейтрализацию угроз» в Сирии. Об этом вскоре сказал и президент Турции.

«Мы намерены уничтожить террористический коридор к востоку от Евфрата, чем бы ни завершились переговоры с США об установлении зоны безопасности вдоль границ Сирии», — цитирует заявление Эрдогана Hürriyet Daily News.

К этой теме турецкий лидер снова вернулся в начале августа, когда заявил о намерении Анкары начать новую операцию в САР. Как заявил тогда Эрдоган, турецкая сторона проинформировала о своих планах Россию и США.

Этот анонс был встречен в Белом доме с недовольством. В Госдепе заявили, что односторонняя активность Турции на северо-востоке САР вызовет большую обеспокоенность американской стороны, особенно если учесть, что в этих районах дислоцированы не только курды, но и американские военнослужащие.

Пока США и Турции удалось договориться лишь о создании координационного центра по совместным операциям. При этом турецкое руководство подчеркнуло, что не намерено слишком долго ждать решения Штатов по зоне безопасности на северо-востоке САР.

«У нас больше нет ни одного дня ожидания. Если мы не достигнем никакого результата (с США. — RT), то у нас не останется другого выбора. Мы планируем расселить в зоне шириной 30 километров два миллиона сирийских беженцев», — заявил Эрдоган в начале октября.

Вашингтон на это заявление турецкого лидера отреагировал сдержанно.

«Что касается ремарок президента Эрдогана. Я не буду комментировать их, только лишь скажу, что мы продолжаем выполнять механизм безопасности», — заявил представитель объединённого комитета начальников штабов США полковник Патрик Райдер.

Представитель Объединённого комитета начальников штабов США полковник Патрик Райдер

globallookpress.com

© US Joint Staff

«Операция не будет лёгкой»

Как пояснил в беседе с RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов, Анкара намерена использовать приграничные территории Сирии для расселения сирийских беженцев, которые ранее бежали от войны в Турцию.

«За эти земли предстоит ожесточённая борьба с курдами, которые не собираются покидать свою историческую родину. Сейчас Эрдоган колеблется, поскольку не уверен в том, что переселение будет безопасным для беженцев», — считает эксперт.

По мнению аналитиков, турецкая армия в техническом отношении готова к наступлению, однако, решится ли на этот шаг турецкое руководство, пока неясно.

«Эта операция не будет лёгкой, это будет тяжёлая война как для турецкой армии, так и для поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции», — отметил Лукьянов.

Бойцы курдского военного отряда

Reuters

© Goran Tomasevic

По мнению директора Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, турецкая армия может перейти в наступление в обозримой перспективе, поскольку и спецслужбы, и генштаб республики давно подготовили детальный план будущих боевых действий.

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Говоря о том, как сейчас будет развиваться американо-турецкое партнёрство, эксперты отмечают, что отношения двух стран давно омрачены различными разногласиями, поэтому решение Анкары начать операцию уже ни на что не повлияет.

«Эта ситуация уже не ухудшит и без того негативный фон в отношениях Анкары и Вашингтона», — пояснил в беседе с RT Лукьянов.

Похожей точки зрения придерживается и Мавашев. Эксперт напомнил, что турецкий лидер уже давал время Вашингтону на выработку своего плана действий, однако США так и не смогли выдвинуть конструктивных предложений.

«Сейчас ситуация тупиковая. В американских СМИ даже публикуются прогнозы о возможности столкновений американских и турецких военных на севере Сирии. В целом говорить об ухудшении американо-турецких отношений не приходится просто потому, что они давно и основательно испорчены», — сказал он в беседе с RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.