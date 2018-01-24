«Полностью очистим регион»: Турция намерена освободить от курдских формирований все приграничные районы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары освободить от курдских вооружённых формирований все приграничные районы Сирии. По его словам, операция «Оливковая ветвь» будет продолжаться до тех пор, пока поставленная задача не будет выполнена. При этом США неожиданно сделали шаг навстречу Анкаре. В Пентагоне сообщили о готовности прекратить поддержку курдских Отрядов народной самообороны, если они направятся в район операции для противодействия турецким войскам. Почему Вашингтон начал угрожать своим союзникам в Сирии — в материале RT.

Анкара будет продолжать военную операцию в САР против курдов до окончательной победы. В планах турецкого командования — «полностью очистить» от курдских отрядов приграничные с Турцией районы САР, начиная с Манбиджа. Об этом 24 января заявил президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган. По словам политика, турецкая сторона понесла за последние дни потери в количестве семи-восьми военнослужащих, при этом курды потеряли 268 человек.

«Турция сначала уничтожит террористов на северо-западе Сирии, а затем создаст там условия для возвращения беженцев. Речь идет о 3,5 млн человек, бежавших в Турцию», — цитирует турецкого лидера агенство Anadolu.

Без поддержки Вашингтона

Ранее официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй сообщил о намерении американской стороны прекратить сотрудничество с курдскими силами в том случае, если они направятся в район сирийского Африна для борьбы с турецким наступлением.

«К примеру, если какое-либо соединение YPG (Отряды народной самообороны. — RT), находясь в данном районе Сирии, заявит, что вместо борьбы с ДАИШ* направляется в Африн «для поддержки собратьев», тогда оно останется в одиночестве и уже не будет восприниматься в качестве партнёров США», — цитирует представителя американского военного ведомства турецкое агентство Anadolu.

Об этом Рэнкин-Геллоуэй заявил, отвечая на вопрос турецких журналистов о выдвижении представителей курдских формирований YPG и PYD (курдского Демократического союза) из северо-восточных районов САР в сторону мухафазы Алеппо, на территории которой расположен город Африн. В Пентагоне отмечают, что США занимаются лишь обучением и поддержкой сил, борющихся с «Исламским государством»*.

«Если же будет предпринята попытка военной операции, не направленной против ДАИШ, то они лишатся поддержки Вашингтона», — подчеркнул Рэнкин-Геллоуэй.

Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй

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Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предложили создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, чтобы избежать столкновения военных.

При этом именно Вашингтон вольно или невольно спровоцировал Анкару на проведение новой военной операции в Сирии. 14 января представитель проамериканской коалиции полковник Томас Вил заявил о планах по формированию на границах Сирии вооружённой группировки численностью около 30 тыс. бойцов. В Пентагоне предположили, что эти отряды, состоящие преимущественно из курдов, встанут вдоль турецкой и иранской границ САР.

Эти приготовления американского командования вызвали гнев Анкары — турецкая сторона причисляет YPG и PYD к террористическим организациям. Президент Эрдоган сообщил, что Турция уничтожит «террористический коридор» у своих рубежей. Напряжённости добавило сообщение о тайной передаче курдам в Африне переносных зенитно-ракетных комплексов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило 16 января арабское агентство Al-Masdar.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

Уже 20 января Генштаб Турецкой республики сообщил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдов в районе Африна. К операции на турецкой стороне также присоединилась Свободная сирийская армия. Перед развёртыванием наземного наступления турецкое командование осуществило массированную воздушную операцию: поднявшиеся в небо самолёты ВВС Турции нанесли удары по 108 целям YPG и PYD.

Операция направлена исключительно против курдов. Как заявил 20 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, турецкая сторона в письменном виде уведомила Дамаск о ходе операции «Оливковая ветвь». Параллельно группа российского Центра примирения враждующих сторон и военной полиции была отведена из окрестностей Африна, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Это было сделано для «упреждения возможных провокаций». В Москве считают, что новый виток боевых действий в САР был спровоцирован заявлениями американской стороны о создании курдского корпуса по периметру сирийской границы.

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Именно прекращение поддержки курдских формирований со стороны США Анкара называет главным условием для сотрудничества с американскими партнёрами по НАТО в САР. Об этом заявил ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг. Также турецкие власти не собираются сокращать продолжительность или масштабы проводимой операции, несмотря на рекомендации Вашингтона.

«США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились?.. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты, то операция закончится — и мы уйдём. Мы не заримся на чужие земли», — цитирует Эрдогана Hürriyet.

Политолог и востоковед Владимир Сотников считает, что США не хотят окончательно ссориться с Турцией, которая является членом НАТО. Однако на практике может получиться так, что Турция «увязнет» в войне с курдами, и это станет новой линией конфликта в САР, что также на руку США.

«Турецкое участие может разрастись из точечной военной операции в новый масштабный конфликт в регионе, — пояснил эксперт в интервью RT. — Курды — серьёзный военный противник, и Турция рискует увязнуть в САР. Последствия операции могут оказаться не такими, как сейчас предполагает турецкое командование».

По мнению руководителя Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, США дистанцировались от событий в Африне, так как этот район — зона влияния Российской Федерации.

«Но если Турция попытается расширить свою операцию до Манбиджа, то США не позволят это сделать — западнее этого города уже начинается американская «зона ответственности», — пояснил эксперт в интервью RT.

Принцип территориальной целостности

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара «имеет соглашение с Россией» по поводу операции в Африне. Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, что Москва находится в контакте как с Дамаском, так и с турецким руководством.

«По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии», — подчеркнул Песков.

Следует отметить, что курдские военно-политические структуры мало способствуют сохранению территориальной целостности Сирийской арабской республики. В стране проживает около 2,5 млн этнических курдов — примерно 9% всего населения. Основные районы расселения курдской общины расположены на северо-востоке Сирии.

Курды выступали против правительства Башара Асада во время оппозиционных столкновений 2011—2012 годов, однако на фоне экспансии «Исламского государства»* стычки между правительственными силами и курдскими отрядами практически прекратились. Курдское население бросило все ресурсы на борьбу с радикальными исламистами из ИГ, курдские ополченцы показали себя одними из наиболее боеспособных сил региона. При этом среди сирийских курдов, как и среди их собратьев в других странах, сильны сепаратистские настроения.

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Ещё в 2011 году Демократический союз (PYD) начал формировать систему самоуправления в Рожаве — так называемом Сирийском Курдистане. В 2012 году курды фактически вытеснили правительственные силы из Африна. В 2014 году сирийские курды объявили о создании курдской федерации, в которую вошли три кантона: Африн, Кобани и Джазира.

При этом Африн оказался отрезан от остальных курдских территорий. Планам курдского руководства по деблокаде Африна активно противится Турция, которая не заинтересована в создании единого курдского квазигосударства у своей границы. Начатая турецким командованием в 2016 году операция «Щит Евфрата» была направлена на ослабление курдского влияния в регионе. Отчасти турецкой стороне удалось достичь поставленной цели — зимой 2017 года ВС Турции заняли сирийский город Эль-Баб, вклинившись между курдскими анклавами.

Кроме того, зоной ответственности Анкары стала сирийская мухафаза Идлиб — она граничит с провинцией Алеппо с запада. Следует отметить, что наличие курдского самопровозглашённого образования в САР беспокоит не только Анкару, но и Дамаск, который отказался признать претензии курдов на собственное государственное образование.

Очаг напряжённости

Параллельно с началом турецкой операции в Африне сирийские правительственные силы развернули активное наступление на силы «Джабхат ан-Нусры»** в Идлибе.

Как сообщила 22 января пресс-служба Минобороны РФ, сирийские войска и силы народного ополчения «приступили к ликвидации» крупной группировки «Джабхат ан-Нусры» численностью свыше 1500 боевиков в восточном Идлибе. В ведомстве уточнили, что за сутки правительственные войска продвинулись на шесть километров, освободив при этом 24 населённых пункта. Ликвидируемая группа террористов была окружена штурмовыми отрядами правительственных сил ещё 21 января, уточнили ранее в Минобороны РФ. Кроме того, 10 января сирийским военным удалось выбить террористов с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем «Джабхат ан-Нусры» с 2015 года.

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Именно «Джабхат ан-Нусра» в ночь на 6 января предприняла атаку с территорий Идлиба на российскую базу в сирийском Хмеймиме, задействовав БПЛА. К такому выводу пришили сирийские военные.

«Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США. Другие бандформирования, будь то «Сирийская свободная армия», «Фейлак ар-Рахман» или ещё какие-то — все они подчиняются «Джабхат ан-Нусре», — заявил руководитель отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадный генерал Самир Сулейман.

При этом в Дамаске считают, что группировка пользуется негласной поддержкой США. Об этом, в частности, говорил в сентябре 2017 года глава МИД САР Валид Муаллем. По мнению сирийского министра, Вашингтон, недовольный успехами астанинских переговоров, попытается использовать «Джабхат ан-Нусру» для дестабилизации ситуации в стране.

В Москве разделяют эти подозрения. Как отметил в прошлом году глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, тактика США по отношению к ИГ и к «Джабхат ан-Нусре» заметно отличается.

«Джабхат ан-Нусру» всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что «Нусру» до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать «план Б» и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой», — процитировало Лаврова РИА-Новости.

Это предположение глава российского МИД повторил 22 января 2018 года, комментируя планы Вашингтона по созданию вооружённой группировки на сирийских границах.

По мнению профессора Дипломатической академии МИД РФ Александра Вавилова, между недавними заявлениями американской стороны о возможном прекращении поддержки курдов и последними событиями в Идлибе есть связь. США играют «сразу на нескольких инструментах и вразнобой», и это только на руку террористам, считает эксперт.

«Конечно, американцам хочется сохранить свои «резервы» в виде сирийских группировок в целости, чтобы потом их использовать для создания новых противоречий. Поэтому продвижение сирийской правительственной армии в Идлибе серьёзно беспокоит Вашингтон. Не исключено, что уступками по отношению к Анкаре американская сторона надеется добиться смены турецкого курса в районе Идлиба, где сейчас идёт успешное наступление на «Джабхат ан-Нусру». Вашингтон заинтересован в том, чтобы сохранить в этом районе очаг напряжённости», — подвёл итог эксперт.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.