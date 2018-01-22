Турция назвала главное условие для сотрудничества с США в Сирии

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Главное условие для сотрудничества Турции и США в Сирии — прекращение поставок американской стороной оружия курдам. Об этом заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.

По его словам, Анкара «неоднократно предупреждала» Вашингтон, чтобы они не помогали курдским вооружённым формированиям в Сирии, передаёт РИА Новости.

«Главные условия для продолжения сотрудничества — остановить поставки и забрать ранее поставленное оружие. Наше самое естественное право — ждать этого от наших союзников», — отметил вице-премьер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединённые Штаты передали курдским вооружённым подразделениям в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов в рамках «секретной сделки».

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