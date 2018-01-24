Эрдоган заявил, что Турция намерена очистить всю свою границу с Сирией от террористов
Об этом сообщает Haberturk.
«Начиная с Манбиджа и на протяжении всей нашей границы мы полностью очистим нашу территорию», — заявил Эрдоган.
20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.
Ранее политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала турецкой операции в сирийском Африне.