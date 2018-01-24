Эрдоган заявил, что Турция намерена очистить всю свою границу с Сирией от террористов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена очистить всю свою границу с Сирией от террористов.

Об этом сообщает Haberturk.

«Начиная с Манбиджа и на протяжении всей нашей границы мы полностью очистим нашу территорию», — заявил Эрдоган.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

Ранее политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала турецкой операции в сирийском Африне.

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