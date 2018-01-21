Политолог прокомментировал начало операции ВС Турции в Африне

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Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.

По его мнению, операция не вызовет нового витка войны в Сирии.

«Сомневаюсь, очень сомневаюсь в этом. Хотя некоторые страны и некоторые региональные силы хотят, чтобы вновь была война в Сирии», — отметил Исса.

Кроме того, политолог назвал неуместным сравнение Турцией Рабочей партии Курдистана с «Исламским государством»*.

«Это очень преувеличенно. Существует большая разница между ИГ и Рабочей партией Курдистана. Сравнивать их неуместно. Делают это, чтобы пугать», — сказал эксперт.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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