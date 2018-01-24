«Профессиональный и деполитизированный»: Россия предложила создать новый механизм расследования химатак в Сирии

Россия подготовила резолюцию по созданию нового механизма расследования химических атак в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Постпред США Никки Хейли в ответ заявила, что Вашингтон не примет российскую резолюцию, и обвинила Москву в попытках якобы скрыть правду о применении Дамаском химического оружия. Российский дипломат отметил, что своим отказом от документа Соединённые Штаты выдали незаинтересованность в профессиональном расследовании химатак.

Россия подготовила резолюцию о создании новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии, которая будет работать на основе «безупречных и неопровержимых данных». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путём, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия»,— сообщил Небензя.

По его словам, новый следственный механизм «должен быть профессиональным и деполитизированным».

В ответ постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон не примет предложения России о новом механизме расследования химических атак в САР.

«Мы не намерены принимать никакие российские предложения, которые подрывают нашу способность добраться до правды или полемизируют то, что должно быть независимым и беспристрастным расследованием. Если они хотят работать добросовестно ради достижения этой цели, мы готовы восстановить СМР (Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. — RT) с его изначальным независимым и беспристрастным мандатом прямо сейчас», — сказала американский дипломат, отметив, что всё остальное для Вашингтона «неприемлемо».

То, что российскую резолюцию «отвергают с порога, говорит о многом», заявил Небензя после слов американского постпреда.

«Это ещё раз выдаёт истину, которую мы, к сожалению, знаем: США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм. Вы не только выдаёте истину, но вы выдаёте себя на глазах международного сообщества», — констатировал российский постоянный представитель.

Хейли, в свою очередь, обвинила Россию в попытках якобы скрыть правду о том, что президент Сирии Башар Асад применял химоружие против мирного населения страны.

«Когда России не нравятся факты, она пытается увести дискуссию в сторону, потому что факты указывают на правду, которую Россия пытается скрыть: режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа», — заявила американский постпред.

Доказательством очередного применения химоружия в Сирии на востоке Гуты именно силами Асада, по словам дипломата, может служить то, что сирийские власти ведут там военную операцию и пытаются вернуть эти территории под свой контроль.

«На этой неделе мы получили новые сообщения, что режим Асада использовал химоружие для атаки против собственного населения. Тысячи людей были подвержены газовой атаке... Конечно, это не совпадение, что химоружие было применено в том же районе, который сирийский режим пытается вернуть в ходе военной операции», — сказала она в ходе заседания СБ ООН.

Василий Небензя в ответ на это отметил, что на консультациях после сообщения о якобы новых случаях химатак в Сирии представители США и Великобритании ещё до какого-либо подтверждения поспешили объявить это делом рук сирийских властей, а теперь пытаются переложить вину ещё и на Россию.

Василий Небензя

Reuters

«Сейчас сюда же пытаются приплести ещё и Россию. Об этом госсекретарь Тиллерсон говорил сегодня в Париже на встрече так называемого Международного партнёрства государств по предотвращению безнаказанности применения химоружия, построив свою речь вокруг инцидента, якобы имевшего место вчера в Восточной Гуте. Причём речь свою он посвятил почти исключительно России», — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

По его словам, этот якобы произошедший эпизод «очень удачно подвёрстан» по времени к встрече в Париже и к предстоящему Конгрессу сирийского национального диалога, который должен пройти в Сочи.

«Удивительное совпадение», — подчеркнул Небензя.

Он напомнил, что Россия продолжает добиваться расследования предполагаемых случаев использования химоружия в арабской республике.

«Никто больше нас не требовал расследования — именно профессионального расследования, а не его имитации — эпизодов применения химического оружия в Сирии. И сейчас мы продолжаем добиваться от ОЗХО выезда её специалистов на территорию Сирии для ознакомления с обнаруженными сирийским правительством складами химоружия, оставленными боевиками в освобождённых районах», — сказал дипломат.

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В Госдепе также поспешили обвинить Россию в нарушении обязательств как гаранта в части неприменения и уничтожения химоружия в Сирии.

«Нет никаких сомнений, что Россия, защищая своего сирийского союзника, нарушила свои обязательства перед США как гаранта. Нарушена резолюция ООН 2118, решения СБ ООН, три раза наложено вето на решение СБ ООН по усилению механизма контроля и продлению мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии», — сказала официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт в ходе очередного брифинга.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии в понедельник, 22 января, якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, а также возложил ответственность за это на Россию.

«Кто бы ни был ответственным за эти атаки, в конечном итоге Россия несёт ответственность за жертвы в Гуте и бесчисленные жертвы среди сирийцев от химических атак, осуществлённых с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Сирии», — сказал Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия «безнаказанному» использованию химоружия.