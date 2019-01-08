«Патовое положение»: сможет ли Турция гарантировать безопасность курдских союзников США в Сирии

Турция не станет атаковать курдских союзников США в Сирии после вывода из страны американского контингента. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC. По словам дипломата, соответствующее обещание президент Реджеп Тайип Эрдоган дал Дональду Трампу. Однако турецкое руководство настаивает на том, чтобы разделить рядовых курдов и членов военно-политических формирований YPG и PYD — эти организации, поддерживаемые Вашингтоном, Анкара считает террористическими. Турецкий лидер не оставляет планов по ликвидации этих структур. При этом, как отмечают эксперты, если курдские союзники США будут разгромлены, это станет крупным имиджевым и политическим ударом как для Соединённых Штатов в целом, так и лично для президента Трампа.

В Белом доме рассчитывают на то, что турецкая сторона не станет атаковать курдские формирования, сотрудничавшие с американскими вооружёнными силами во время сирийской кампании. Как сообщил накануне глава Госдепа Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC, президент Турции Реджеп Эрдоган ранее дал такое обещание американскому лидеру Дональду Трампу.

«Эрдоган обещал президенту Трампу, что после нашего ухода турки продолжат кампанию по борьбе с «Исламским государством»* и что людям, с которыми мы сражались бок о бок в рамках этой кампании, будет обеспечена защита», — подчеркнул глава Госдепа, отвечая на вопрос, можно ли быть уверенными в том, что Турция не нанесёт удар по курдам в Сирии, которых поддерживают США.

В конце прошлой недели тему курдско-турецкого противостояния поднял советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед журналистами в Иерусалиме. Он направился в Израиль и Турцию с целью обсудить с региональными союзниками США военно-политические аспекты, связанные с уходом американских военных из САР.

По словам Болтона, вывод контингента Соединённых Штатов из Сирии будет увязан с договорённостями, защищающими союзников Вашингтона в регионе. В первую очередь речь может идти о курдских отрядах самообороны YPG (Yekîneyên Parastina Gel) — боевом крыле курдской партии «Демократический союз» (PYD).

Борьба по курдской линии

О решении вывести группировку ВС США из Сирии Дональд Трамп объявил 19 декабря. Соответствующий исполнительный указ глава Пентагона подписал через несколько дней. Как утверждает президент, американская коалиция добилась полного разгрома «Исламского государства» в Сирии. Буквально за несколько дней до этого отряды курдских и арабских ополченцев из SDF (Сирийских демократических сил) взяли под свой контроль последний крупный оплот ИГ в САР — город Хаджин в мухафазе Дейр эз-Зор. Впрочем, это не означает полного уничтожения всех сторонников ИГ — на сирийской территории ещё остаются разрозненные группы боевиков.

Майк Помпео

Reuters

© Yves Herman

Вывод американского наземного контингента из Сирии способен серьёзно повлиять на военно-политическую ситуацию в регионе, считают аналитики. Например, этот шаг Белого дома вызвал обеспокоенность в Тель-Авиве: израильтяне посчитали, что в результате действий США могут усилиться позиции Ирана и ливанской «Хезболлы» — основных геополитических противников еврейского государства.

В интервью телеканалу CNBC глава Госдепа США Майк Помпео постарался развеять эти опасения: глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция Вашингтона в отношении Тегерана остаётся неизменной. Дипломат заявил, что американская сторона продолжит работать над укреплением антииранской коалиции.

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В отличие от Израиля Турции вывод американского контингента на руку: благодаря этому шагу Белого дома у Анкары может появиться возможность достичь своей давней цели — ликвидации курдских военно-политических формирований, действующих на территории САР. Турецкие власти настаивают на том, что эти структуры связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией. Стратегическая задача Анкары — не допустить формирования курдского квазигосударства у своей границы.

Ещё несколько лет назад сирийские курды провозгласили автономию Сирийский Курдистан (Рожава) на территории трёх кантонов — Африн, Кобани и Джазира. Впоследствии при поддержке американских союзников отряды SDF при участии курдского ополчения продвинулись далеко за пределы традиционно курдских районов САР, взяв под свой контроль области, населённые преимущественно этническими арабами, — Ракку, Манбидж и окрестности Дейр эз-Зора.

Анкара ранее дважды проводила военное наступление на сирийской территории — в 2016 году турецкое командование начало операцию «Щит Евфрата», целью которой были боевики «Исламского государства» и курдские военные формирования. Снова турецкая армия появилась в Сирии уже в январе прошлого года. На этот раз наступление велось в направлении курдского анклава Африн на северо-западе САР.

Турецкие военные на турецко-сирийской границе

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© Osman Orsal

Однако атаковать курдские отряды в тех районах, где они действовали совместно с американскими военными, турецкая сторона не могла. На фоне сообщений о готовящемся выводе ВС США из САР турецкий лидер анонсировал новую операцию против YPG. В середине декабря Реджеп Эрдоган пригрозил, что его военные сами справятся с курдскими отрядами в Манбидже, если американцы не выведут YPG отсюда.

Но планам Анкары в отношении Манбиджа помешал Дамаск — курды обратились к властям САР с просьбой взять под контроль покинутые ими районы, чтобы защитить территорию от турецкого вторжения, а позднее стало известно о том, что этот район также патрулируется российской военной полицией.

По мнению преподавателя НИУ ВШЭ Григория Лукьянова, на фоне готовящегося вывода американских сил для Москвы и Дамаска открываются большие возможности — появляется шанс интегрировать курдские организации в официальные структуры САР.

«Сейчас есть надежда на то, что курдский вопрос наконец сдвинется с мёртвой точки. Любое движение в этой области уже может рассматриваться как позитивное явление — без решения курдской проблемы окончательное мирное урегулирование в САР невозможно», — пояснил эксперт в интервью RT.

Если прежде курдская община была «завязана» только на США, то сейчас за возможность оказывать влияние на курдов борется целый ряд региональных игроков — активно выстраивают свои отношения с курдами ОАЭ и Саудовская Аравия, которые в условиях вывода американских сил они могут оказать курдам серьёзную поддержку.

«Им это нужно для того, чтобы сдерживать Турцию, а также косвенно надавить на Катар, который поддерживает Анкара», — пояснил Лукьянов.

«Потеря лица»

С точки зрения экспертов, решение Белого дома в первую очередь повлечёт негативные последствия для самих Соединённых Штатов — как имиджевые, так и военно-политические. На этом фонепрезидент США уже заявил, что «никогда не говорил» о том, что вывод американских военных из САР будет произведён «очень быстро». Сейчас американское руководство пытается сохранить лицо перед своими региональными союзниками и сторонними наблюдателями, требуя от Анкары гарантий безопасности для курдских формирований.

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Турецкие власти, в свою очередь, отказываются говорить о неприкосновенности военных партнёров США — YPG и PYD. Эти структуры рассматриваются Анкарой исключительно как террористические организации, и смягчать свою позицию по этому вопросу турецкая сторона не намерена.

Как отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, заявления главы Госдепа Майка Помпео о том, что целью турецкой стороны в САР являются курды, «лишены здравого смысла».

«Целью Анкары являются не курды, а террористы «Исламского государства», Рабочей партии Курдистана, YPG и PYD», — заявил Калын, добавив, что Турция, напротив, защищает курдов от РПК.

Аналогичную мысль высказал и Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье, опубликованной 7 января в газете The New York Times. По мнению турецкого лидера, сейчас можно говорить о военном поражении «Исламского государства» в Сирии, однако для того, чтобы экстремистские идеи не получили нового развития, необходимо работать над ликвидацией причин радикализации.

К радикальным террористическим организациям турецкая сторона причисляет и курдские военно-политические структуры, вне которых у Турции нет разногласий с курдским населением, утверждает Эрдоган. Мало того, турецкий лидер обещает оказать поддержку курдской общине Сирии. По замыслу Эрдогана, местные советы в преимущественно курдских районах на севере Сирии будут в основном состоять из представителей курдской общины, при этом остальным группам населения будет обеспечено справедливое политическое представительство.

«Турецкие официальные лица, обладающие соответствующей компетенцией, будут консультировать их по вопросам, связанным с муниципальным управлением, образованием, здравоохранением и работой экстренных служб», — написал глава Турецкой Республики.

Как пояснил Лукьянов, под эгидой Турции на севере Сирии уже создаются некоторые политические институты и партии для курдов. На протяжении последних полутора лет турецкая сторона активно выступает за то, чтобы как обычные курдские жители, так и участники военизированных формирований переходили в эти структуры.

«Целью является разоружение курдского движения в Сирии и направление его в невоенное русло. Когда американская сторона говорит о каких-то гарантиях, которые дала Анкара, речь идёт о том, что те из курдов, кто сложит оружие и пойдёт на контакт с протурецкими формированиями, не станут объектами турецкой атаки», — подчеркнул эксперт.

После заявлений Трампа американцы готовы сейчас брать любые гарантии со стороны Турции и интерпретировать их в нужном для себя ключе, отметил эксперт. Однако маловероятно, что сирийские курды пойдут сейчас на разоружение, считает Лукьянов.

Реджеп Тайип Эрдоган

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Не готова к уступкам и турецкая сторона: в своей статье для The New York Times Реджеп Эрдоган прямо относит YPG и PYD к террористическим организациям и связывает их с запрещённой в Турции и США Рабочей партией Курдистана.

Нужно отметить, что эта позиция противоречит американскому подходу: ещё в 2017 году официальный представитель Пентагона (тогда этот пост занимал Джефф Дэвис. — RT) заявлял о том, что YPG никак не связаны с РПК.

Востоковед Владимир Сотников также убеждён, что Турция не пересмотрит свою позицию по курдским организациям, таким как РПК. Он подчеркнул, что у Анкары и Вашингтона диаметрально противоположные точки зрения.

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Высказывание Помпео о неких гарантиях турецкой стороны, в свою очередь, было рассчитано на внешних наблюдателей с целью продемонстрировать, что Вашингтон может влиять на Анкару, предположил эксперт в беседе с RT.

«В действительности вероятность того, что турецкая сторона не станет вести наступление на курдские отряды самообороны, очень невысока», — подчеркнул Сотников.

По словам эксперта, если Анкара начнёт анонсированную операцию против YPG и PYD, это будет означать для Вашингтона потерю лица, а также утрату каких-либо рычагов воздействия на сирийскую ситуацию.

«Положение для Белого дома складывается патовое: если Трамп выведет войска, а Турция атакует после этого американских союзников, это станет крупным имиджевым, а также политическим ударом для США.

Если же американский президент оставит вооружённые силы в САР, то он таким образом нарушит собственное слово. Именно поэтому заявлениями Трампа были так недовольны многие американские эксперты, а глава Пентагона ушёл в отставку», — подытожил Сотников.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.