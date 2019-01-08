СМИ: Турция призвала США отдать ей американские базы в Сирии или уничтожить их

Во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Анкару турецкая сторона призвала Вашингтон передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их.

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники.

Отмечается, что данная просьба обусловлена тем, что Турция выступает против передачи 22 баз США в Сирии курдам после ухода американских войск из страны.

Ранее в турецком МИД заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.

20 декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал об интенсивной работе в рамках подготовки проведения военной операции в Сирии.