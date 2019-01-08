СМИ: Турция призвала США отдать ей американские базы в Сирии или уничтожить их
- AFP
Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники.
Отмечается, что данная просьба обусловлена тем, что Турция выступает против передачи 22 баз США в Сирии курдам после ухода американских войск из страны.
Ранее в турецком МИД заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.
20 декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал об интенсивной работе в рамках подготовки проведения военной операции в Сирии.