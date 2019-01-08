Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Короткая ссылка
Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.

«Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населённого пункта Манбидж и его окрестностей. Задача — обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооружённых формирований», — цитирует его РИА Новости.

Также, по словам Маматова, местные жители сообщают военным полицейским о схронах оружия покинувших регион боевиков.

Ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что российские военные оказали содействие сирийцам в транспортировке оружия, оставленного членами незаконных вооружённых формирований в провинции Дараа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить