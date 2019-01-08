Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.

«Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населённого пункта Манбидж и его окрестностей. Задача — обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооружённых формирований», — цитирует его РИА Новости.

Также, по словам Маматова, местные жители сообщают военным полицейским о схронах оружия покинувших регион боевиков.

Ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что российские военные оказали содействие сирийцам в транспортировке оружия, оставленного членами незаконных вооружённых формирований в провинции Дараа.