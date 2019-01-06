В ЦПВС рассказали об обнаружении в САР принадлежавшего боевикам склада с оружием

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что российские военные оказали содействие сирийцам в транспортировке оружия, оставленного боевиками в провинции Дараа.

Отмечается, что объект был обнаружен после опроса мирных жителей региона представителями правоохранительных органов страны.

«Всего перевезено более 50 тыс. боеприпасов различных типов: артиллерийские мины (различного калибра) — 39 штук; противотанковые мины — 27 штук; противопехотные мины — 160 штук; патроны к стрелковому оружию — 51,8 тыс. штук; выстрелы к гранатомёту — 121 штука; самодельные взрывные устройства — 228 штук; огнепроводный шнур — более 2 тыс. метров», — отметил Соломатин.

Ранее в ЦПВС сообщили, что боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама.