В Турции заявили о гибели четырёх военных в перестрелке с членами РПК

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На границе Турции с Ираком в результате столкновения с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли четверо турецких военнослужащих. Об этом информирует Министерство обороны страны.
В Турции заявили о гибели четырёх военных в перестрелке с членами РПК
  • Reuters

«В ходе контртеррористических операций, продолжающихся на границе с Ираком, вчера произошла перестрелка с террористами. В результате погибли четверо наших военных, ещё шестеро пострадали», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что турецкие военные при поддержке авиации открыли прицельный огонь по противнику.

В Минобороны Турции добавили, что операция в регионе продолжается.

В конце марта авиация Турции нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана на территории Ирака.

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