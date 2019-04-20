В Турции заявили о гибели четырёх военных в перестрелке с членами РПК

На границе Турции с Ираком в результате столкновения с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли четверо турецких военнослужащих. Об этом информирует Министерство обороны страны.

«В ходе контртеррористических операций, продолжающихся на границе с Ираком, вчера произошла перестрелка с террористами. В результате погибли четверо наших военных, ещё шестеро пострадали», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что турецкие военные при поддержке авиации открыли прицельный огонь по противнику.

В Минобороны Турции добавили, что операция в регионе продолжается.

В конце марта авиация Турции нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана на территории Ирака.