Турция нанесла авиаудары по объектам РПК в Ираке
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной безопасности Турции.
Отмечается, что турецкие ВВС нанесли удары по группе боевиков, готовивших атаки из районов Хакурк и Авашин-Басьян на севере Ирака по расположению приграничных частей турецкой армии.
Вместе с этим в ведомстве указали, что воздушные удары были нанесены и по базам РПК на иракской территории.
В январе сообщалось, что ВВС Турции нейтрализовали 21 члена РПК в Ираке.