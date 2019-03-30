Турция нанесла авиаудары по объектам РПК в Ираке

Авиация Турции нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на иракской территории. Операция получила название Pençe.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной безопасности Турции.

Отмечается, что турецкие ВВС нанесли удары по группе боевиков, готовивших атаки из районов Хакурк и Авашин-Басьян на севере Ирака по расположению приграничных частей турецкой армии.

Вместе с этим в ведомстве указали, что воздушные удары были нанесены и по базам РПК на иракской территории.

В январе сообщалось, что ВВС Турции нейтрализовали 21 члена РПК в Ираке.