Турция нанесла авиаудары по объектам РПК в Ираке

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Авиация Турции нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на иракской территории. Операция получила название Pençe.
Турция нанесла авиаудары по объектам РПК в Ираке
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной безопасности Турции.

Отмечается, что турецкие ВВС нанесли удары по группе боевиков, готовивших атаки из районов Хакурк и Авашин-Басьян на севере Ирака по расположению приграничных частей турецкой армии.

Вместе с этим в ведомстве указали, что воздушные удары были нанесены и по базам РПК на иракской территории.

В январе сообщалось, что ВВС Турции нейтрализовали 21 члена РПК в Ираке.

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