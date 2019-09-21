Турция сообщила о завершении подготовки к возможной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вооружённые силы страны завершили подготовку к возможной операции в Сирии вдоль турецкой границы.

«Мы завершили подготовку (к возможной операции. — RT) вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США в Сирии, но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям», — приводит ТАСС его слова.

Эрдоган также раскритиковал действия Соединённых Штатов, которые, по словам турецкого лидера, отправляли тысячи грузовиков с оружием террористическим группировкам.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара начнёт операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности.